Львовский горсовет решил не передавать Карпатам землю у стадиона Украина

На пленарном заседании 23 января Львовский городской совет не поддержал инициативу о передаче футбольному клубу «Карпаты» территории львовского стадиона «Украина».

На голосовании о решении передать землю львовскому ФК «Карпаты» 18 депутатов высказались за, 13 «воздержались», а 25 не голосовали. Таким образом, не было набрано необходимого для решения большинства голосов.

«Карпаты» просили у горсовета передать в собственность нежилые помещения стадиона «Украина» для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.