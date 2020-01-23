Львовский горсовет решил не передавать Карпатам землю у стадиона Украина

Ранее львовский клуб написал открытое письмо к мэру Андрею Садовому

  • 23.01.2020 18:21
  • 1283 просмотра
  • 5 комментариев
Львовский горсовет решил не передавать Карпатам землю у стадиона Украина
© ФК Карпаты Львов. Стадион Украина
На пленарном заседании 23 января Львовский городской совет не поддержал инициативу о передаче футбольному клубу «Карпаты» территории львовского стадиона «Украина».
 
На голосовании о решении передать землю львовскому ФК «Карпаты» 18 депутатов высказались за, 13 «воздержались», а 25 не голосовали. Таким образом, не было набрано необходимого для решения большинства голосов.
 
«Карпаты» просили у горсовета передать в собственность нежилые помещения стадиона «Украина» для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.
 
Ранее львовский клуб в открытом письме к мэру Андрею Садовому заявлял о возможном прекращении существования, если не будет решен вопрос с выделением земли вокруг стадиона «Украина».
 
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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.01.2020 18:56
    0
    Стадіон вимагає реконструкції. Тобто перебудови під чотиритрибунний. Як в Європі. Землю - оренда без права зміни виду діяльності...
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 23.01.2020 18:54
    +2
    «Карпати» просили у міськради передати у власність нежитлові приміщення стадіону «Україна» для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань."
    Хто знає футбольні клуби, які проводять збори і змагання у ПРИМІЩЕННЯХ стадіону?
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 23.01.2020 18:53
    -1
    axylinam, 23.01.2020 18:44
    Правильно сделали-нефиг жуликам землю на шару передавать
    Скільки коштує поміняти газон і встановити підігрів газону? Все належне зробити,щоб груповий етап ЛЄ на Україні гралось...? Скільки коштують поля зі штучним і натуральним покриттям навколо України? Табло? Скільки це все коштує? І це все заслуга Карпат...це все робилось ФК Карпати...це за їхні гроші...гроші Дима... Факт! Їдь і дивись це все зроблено!
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    axylinam
    online
    axylinam, 23.01.2020 18:44
    +3
    Правильно сделали-нефиг жуликам землю на шару передавать
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 23.01.2020 18:41
    +2
    Стадiон та зeмeльна дiлянка довкола налeжить громаді, значить немає ГАРАНТЙ, що там з'являться спортивнi споруди, а нe ЖИТЛОВИЙ МАСИВ, ідеальний варіант передати команду на баланс мiста, про тe Бeня швидшe її знищить, чим продасть..
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.01.2020 18:44
    +3
    Правильно сделали-нефиг жуликам землю на шару передавать
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 23.01.2020 18:54
    +2
    «Карпати» просили у міськради передати у власність нежитлові приміщення стадіону «Україна» для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань."
    Хто знає футбольні клуби, які проводять збори і змагання у ПРИМІЩЕННЯХ стадіону?
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 23.01.2020 18:41
    +2
    Стадiон та зeмeльна дiлянка довкола налeжить громаді, значить немає ГАРАНТЙ, що там з'являться спортивнi споруди, а нe ЖИТЛОВИЙ МАСИВ, ідеальний варіант передати команду на баланс мiста, про тe Бeня швидшe її знищить, чим продасть..
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.01.2020 18:56
    0
    Стадіон вимагає реконструкції. Тобто перебудови під чотиритрибунний. Як в Європі. Землю - оренда без права зміни виду діяльності...
    Ссылка
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