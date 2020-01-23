Львовский горсовет решил не передавать Карпатам землю у стадиона Украина

На пленарном заседании 23 января Львовский городской совет не поддержал инициативу о передаче футбольному клубу «Карпаты» территории львовского стадиона «Украина».
На голосовании о решении передать землю львовскому ФК «Карпаты» 18 депутатов высказались за, 13 «воздержались», а 25 не голосовали. Таким образом, не было набрано необходимого для решения большинства голосов.
«Карпаты» просили у горсовета передать в собственность нежилые помещения стадиона «Украина» для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.
Ранее львовский клуб в открытом письме к мэру Андрею Садовому заявлял о возможном прекращении существования, если не будет решен вопрос с выделением земли вокруг стадиона «Украина».
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Источник — YouTube
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