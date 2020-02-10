Победы Динамо и Шахтера, Украина объявила состав на ЧМ по биатлону

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 9-е февраля.

1. Чемпионат мира по биатлону. Стали известны составы сборной Украины. Главный старт года для биатлонистов.

2. Динамо продолжило победную серию на сборах разгромом Бораца. Франу Солю удалось прервать свою серию поединков без забитых мячей.

3. ВИДЕО. Лунин совершил феноменальный сэйв, но не сумел отбить пенальти. Украинский голкипер «Овьедо» стал лучшим игроком матча с «Райо Вальекано».

4. ЧМ-2020 войдет в историю. В спринте впервые выступят 5 украинцев. Во времена Зубриловой такого не произошло из-за недочета в регламенте.

5. Шахтер в последнем спарринге на турецких сборах обыграл Вентспилс. Результативный удар Маркоса Антонио с пенальти оказался единственным в матче.

6. Мыльные пузыри. В чем проблема нынешнего Вест Хэма. Виталий Пасичный рассказывает о прошлом и настоящем команды Ярмоленко.

7. Родригеш отдал 3 ключевых паса в матче. Столько же – за полгода в Динамо. В турецкой Суперлиге люксембуржец пока выглядит весьма и весьма успешно.

8. Стали известны возможные соперницы Украины в Кубке Федерации. В апреле пройдет стадия плей-офф командного женского теннисного турнира.

9. Сборная Украины обыграла Нидерланды в матче отбора на ОИ-2022. Наша команда финишировала на 3-м месте в группе.

10. Почему пробуксовывает Манчестер Сити. Если Гвардиола и виноват, то самую малость.