ВИДЕО. Лунин совершил феноменальный сэйв, но не сумел отбить пенальти

Украинский голкипер Андрей Лунин совершил феноменальный сэйв в гостевом матче «Овьедо» в 26-м туре Сегунды против «Райо Вальекано». Украинец был признан лучшим игроком матча.
Игра завершилась вничью со счетом 1:1. У «Овьедо» отличился Родри на 28-й минуте. А на 75-й минуте Леонардо Ульоа с пенальти, назначенного после просмотра VAR, спас одно очко для хозяев поля. Лунин едва не спас команду, дотянувшись до мяча лишь кончиками пальцев.
См. также: полная видеозапись матча (эпизод с пенальти с момента 1:28:00)
Смотрите видео эпизода с отличным сэйвом от Лунина (18 мин.)
Смотрите видео пенальти, пропущенного Андреем Луниным (75 мин.)
Источник — Sport.ua
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А соцсети восхищаются. Говорят, что летает выше Гагарина и хотят оставить на следующий сезон.
А соцсети восхищаются. Говорят, что летает выше Гагарина и хотят оставить на следующий сезон.
Да и ракурсы с камеры не очень.
Обидно, что не смог отбить.
Да и ракурсы с камеры не очень.
Обидно, что не смог отбить.
А соцсети восхищаются. Говорят, что летает выше Гагарина и хотят оставить на следующий сезон.
А соцсети восхищаются. Говорят, что летает выше Гагарина и хотят оставить на следующий сезон.
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