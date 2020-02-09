ВИДЕО. Лунин совершил феноменальный сэйв, но не сумел отбить пенальти

Украинский голкипер Андрей Лунин совершил феноменальный сэйв в гостевом матче «Овьедо» в 26-м туре Сегунды против «Райо Вальекано». Украинец был признан лучшим игроком матча.

Игра завершилась вничью со счетом 1:1. У «Овьедо» отличился Родри на 28-й минуте. А на 75-й минуте Леонардо Ульоа с пенальти, назначенного после просмотра VAR, спас одно очко для хозяев поля. Лунин едва не спас команду, дотянувшись до мяча лишь кончиками пальцев.

См. также: полная видеозапись матча (эпизод с пенальти с момента 1:28:00)

Смотрите видео эпизода с отличным сэйвом от Лунина (18 мин.)

Смотрите видео пенальти, пропущенного Андреем Луниным (75 мин.)