ВИДЕО. Лунин совершил феноменальный сэйв, но не сумел отбить пенальти

Украинский голкипер «Овьедо» стал лучшим игроком матча с «Райо Вальекано»

  • 09.02.2020 21:52
  • 11730 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Лунин совершил феноменальный сэйв, но не сумел отбить пенальти
© Twitter. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин совершил феноменальный сэйв в гостевом матче «Овьедо» в 26-м туре Сегунды против «Райо Вальекано». Украинец был признан лучшим игроком матча.

Игра завершилась вничью со счетом 1:1. У «Овьедо» отличился Родри на 28-й минуте. А на 75-й минуте Леонардо Ульоа с пенальти, назначенного после просмотра VAR, спас одно очко для хозяев поля. Лунин едва не спас команду, дотянувшись до мяча лишь кончиками пальцев.

См. также: полная видеозапись матча (эпизод с пенальти с момента 1:28:00)

Смотрите видео эпизода с отличным сэйвом от Лунина (18 мин.)

Смотрите видео пенальти, пропущенного Андреем Луниным (75 мин.)

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    fedd1979
    online
    fedd1979, 09.02.2020 22:27
    0
    odiniznashih, 09.02.2020 22:08
    Третья оценка в матче 7.2 за игру.
    А соцсети восхищаются. Говорят, что летает выше Гагарина и хотят оставить на следующий сезон.
    Ага, а може на два? На то й в "Реал" переходив, щоб ТРИ роки просрати. За майже відбитий пенальті шкода...
    Ссылка
    BobchuK
    online
      BobchuK, 09.02.2020 22:27
    +3
    4 матчі підряд Овєдо без поразок , і в цьому величезна заслуга Луніна
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 09.02.2020 22:08
    +4
    Третья оценка в матче 7.2 за игру.
    А соцсети восхищаются. Говорят, что летает выше Гагарина и хотят оставить на следующий сезон.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 09.02.2020 22:07
    +3
    Радий за Луніна, це майбутнє збірної, набирайся досвіду, все ще по переду
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    online
    Kangoo Dingoo, 09.02.2020 22:00
    +5
    Шкода що не зумів відбити пенальті, майже був би героєм матчу.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 09.02.2020 21:59
    +6
    Как они не крутили видео, явно руки не было .
    Да и ракурсы с камеры не очень.
    Обидно, что не смог отбить.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 21:59
    +3
    Андрей может стать великим.
    Ссылка
    Max salnkov
    online
      Max salnkov, 09.02.2020 21:59
    +6
    Дійсно гарний сейв,молодчага..
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 09.02.2020 21:59
    +6
    Как они не крутили видео, явно руки не было .
    Да и ракурсы с камеры не очень.
    Обидно, что не смог отбить.
    Ссылка
    Max salnkov
    online
      Max salnkov, 09.02.2020 21:59
    +6
    Дійсно гарний сейв,молодчага..
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    online
    Kangoo Dingoo, 09.02.2020 22:00
    +5
    Шкода що не зумів відбити пенальті, майже був би героєм матчу.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 09.02.2020 22:08
    +4
    Третья оценка в матче 7.2 за игру.
    А соцсети восхищаются. Говорят, что летает выше Гагарина и хотят оставить на следующий сезон.
    Ссылка
    BobchuK
    online
      BobchuK, 09.02.2020 22:27
    +3
    4 матчі підряд Овєдо без поразок , і в цьому величезна заслуга Луніна
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 09.02.2020 22:07
    +3
    Радий за Луніна, це майбутнє збірної, набирайся досвіду, все ще по переду
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 21:59
    +3
    Андрей может стать великим.
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 09.02.2020 22:27
    0
    odiniznashih, 09.02.2020 22:08
    Третья оценка в матче 7.2 за игру.
    А соцсети восхищаются. Говорят, что летает выше Гагарина и хотят оставить на следующий сезон.
    Ага, а може на два? На то й в "Реал" переходив, щоб ТРИ роки просрати. За майже відбитий пенальті шкода...
    Ссылка
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