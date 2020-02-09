Мыльные пузыри. В чем проблема нынешнего Вест Хэма

Ничья 3:3 с «Брайтоном» привела к тому, что давно ожидалось: «Вест Хэм», за который выступает Андрей Ярмоленко, опустился в зону вылета. Смена тренера в лондонском клубе ничего не улучшила: при Дэвиде Мойесе «молотобойцы» выиграли всего в одном туре, не могут победить уже шесть матчей – и с учётом того, что дальше по календарю у них выезды на «Этихад» и «Энфилд», есть все шансы ждать, что безвыигрышная серия продолжится.

За разговорами о возможном вылете и статусе середняка Английской Премьер-лиги важно не забыть об ауре, которая окружает нынешнюю команду Андрея Ярмоленко.

Мнение, что три лучших игрока той сборной Англии, которая выиграла чемпионат мира, представляли «Вест Хэм», вполне имеет право на жизнь. Понятно, что в той команде был и легендарный вратарь Гордон Бэнкс, и великий Бобби Чарльтон, и Джимми Гривз, который больше полувека был лучшим бомбардиром в истории чемпионатов большой пятёрки – но у того же Гривза, к примеру, победный мундиаль совсем не задался.

Зато задался он у Джеффри Хёрста, по сей день остающегося единственным футболистом в истории футбола, оформившего хет-трик в финале чемпионата мира. Более того, этот хет-трик стал то ли прекрасным, то ли классическим – каждый пусть сам решает, как называть три мяча, забитые левой ногой, правой и головой. В предшествующий чемпионату мира сезон Хёрст забил сорок мячей за «Вест Хэм», а ещё выдавал годы с 35 и 31 голами.

Если Хёрст в футболке «трёх львов» выдал великий турнир, то Бобби Мур всю свою карьеру был великим игроком. Эталон центрального защитника, Мур опередил своё время: его хвалили за выдающийся первый пас, ради которого сейчас даже в суперклубах покупали и покупают Стоунза, Пике, Чигринского. Бобби, отметившийся голевой передачей даже в финале ЧМ, был профи до мозга костей, благодаря чему и отыграл в высшей лиге Англии 16 сезонов, причём почти в каждом из них около сорока матчей. За выдающийся вклад в историю английского футбола Муру установлен памятник возле «Уэмбли».

Мартин Питерс, в отличие от Хёрста и Мура, никогда на статус великого игрока не претендовал, но гол своей жизни он забил. В том самом финале чемпионата мира полузащитник сделал счёт 2:1 – бундестим отыгрался на последних минутах, и кто знает, вполне может быть, что без гола Питерса удар Вольфганга Вебера стал бы победным. В четвертьфинале того же ЧМ, с аргентинцами, Мартин отметился голевым пасом на Хёрста, и игроком одного турнира он, конечно же, не был. В 1966-74 гг. он провёл за сборную Англии 74 матча, сыграв большую роль ещё и в завоевании бронзовых медалей Евро-1968.



Слева направо: Хёрст, Мур, Питерс

При этом ни Питерс, ни Мур, ни Хёрст не были для «Вест Хэма» заезжими звёздами а-ля Димитри Пайет или Сергей Ребров. Каждый из них провёл на «Болейн Граунд» лучшие годы, все трое были воспитанниками «молотобойцев» и отыграли в футболке клуба минимум триста игр в одном только чемпионате. Питерс ещё успел оставить значимый след в «Тоттенхэме», а двое других чемпионов мира «Вест Хэма» ушли из команды только уж совсем доигрывать и абсолютно все матчи за сборную сыграли именно в качестве «молотобойцев». У Хёрста «кепок» накопилось относительно немного, сорок девять – а вот Мур уходил из сборной в качестве рекордсмена. Только спустя полтора десятилетия его 108 игр превзойдёт Питер Шилтон…

А теперь попробуйте угадать, сколько чемпионств выиграл «Вест Хэм» Мура, Хёрста и Питерса.



Статуя в честь чемпионов мира. В компанию к трём легендам «Вест Хэма» «взяли» Рэя Уилсона, выигравшего ЧМ в качестве игрока «Эвертона»

Ноль. Более того: ни до, ни после великой тройки «молотобойцы» тоже ни разу не становились чемпионами. Ещё более того: «Вест Хэм» не был даже приквелом условного «Ливерпуля» Стивена Джеррарда или «Ньюкасла» Алана Ширера, которые всё время были рядом, но так и не стали первыми. Нет, «молотобойцы» с тремя, возможно, лучшими игроками лучшей команды мира-1966 просто занимали место в серединке турнирной таблицы, на почтительном расстоянии от лидеров. Когда-то, в лучшие сезоны, команда становилась восьмой, но когда-то занимала и двадцатое место, последнее из невылетающих.

Старый добрый Харри Реднапп, не одно десятилетие символизировавший АПЛ, провёл за тот «Вест Хэм» семь сезонов. Он как-то сказал про «молотобойцев»: «Даже когда за них играли Мур, Хёрст и Питерс, «Вест Хэм» занимал в среднем 17-е место. Это – наглядный показатель того, каким дерьмом были все остальные игроки». Не нам так высказываться об игроках высшей лиги, но факт остаётся фактом: даже в те времена, которые сейчас болельщики вспоминают с ностальгией, «Вест Хэм» ни на что серьёзное не претендовал.

Великая история «Вест Хэма» напоминает те самые мыльные пузыри, которые принято пускать перед каждым домашним матчем команды. Она не столько в достижениях, сколько в персонах, выступавших сначала на «Болейн Граунд», а теперь на «Олимпийском». Димитри Пайет, порой просто взрывавший защиту команд Премьер-лиги своими финтами, отлично вписался в логический ряд с Муром, Питерсом и Хёрстом. Так же, как туда вписался Паоло ди Канио, так же, как туда вписался Сергей Ребров – пусть ещё до неудачи в «Вест Хэме» не заигравший в «Тоттенхэме», но зато имевший статус одного из лучших форвардов Европы за пять-шесть лет до трансфера на «Болейн Граунд»…

Наверное, на «Вест Хэм» влияет город, в котором играет и базируется команда. В Лондоне вообще странно быть скромным, а уж в случае с футбольными клубами это похоже на самоубийство. При «Арсенале», который был сильнее всегда, и «Челси», который даже во времена до Абрамовича финишировал почти всегда выше, «Вест Хэм» (как, кстати, и «Тоттенхэм») пытался брать своё наличием звёзд. Что сказать про такую философию? Приятно, конечно, видеть в протоколе матча громкие имена, но ещё приятнее видеть, как команда добивается чего-то большого и значимого.

К чёрту громкие слова – что обозначает такая философия «Вест Хэма» в конкретных цифрах и фактах? Как правило, в выдающейся разбалансированности состава. Из дюжины самых дорогих приобретений «молотобойцев» в истории 11 совершены, во-первых, в последнюю пятилетку, а во-вторых, в атаку. Димитри Пайет, Эннер Валенсия, Чичарито, Андрей Ярмоленко, Марко Арнаутович, Андре Айю, Форнальс, Фелипе Андерсон… Выглядит как подборка главных звёзд неплохого чемпионата, но возникают вопросы: 1) зачем столько атакующих игроков на такой короткий срок? 2) где игроки обороны?

А в обороне, тем временем, нет альтернативы давно постаревшему Пабло Сабалете и просто посредственным Анджело Огбонне, Аарону Крессвеллу, Райану Фредериксу. Дэвид Мойес на матч с «Ливерпулем» решил усадить в запас Сабалету – и был вынужден ставить на правый фланг юниора Джереми Нгакию, который таким образом дебютировал в профессиональном футболе. Сюрреалистичная картина: пока на одной половине поля друг с другом конкурируют звёзды, на другой Робертсон делает посмешище из человека, который не факт, что соответствует уровню хотя бы Чемпионшипа.

Лучшим проявлением легендарного статуса для нынешнего «Вест Хэма» – стадион, на котором он с недавних пор выступает. Ярмоленко снова играет на «Олимпийском»: теперь на стадионе, на котором проходили мероприятия лондонской Олимпиады и аренду которого на 99 лет Арсен Венгер сравнил с выигрышем в лотерею. Пафосный «Лондон Стэдиум» вмещает 66 тысяч зрителей, позволил клубу взлететь на третье место в лиге по средней посещаемости и увеличить доходы… Но какой от этого толк, когда деньги инвестируются настолько бессмысленно?

Такая философия «Вест Хэма», надо сказать, отлично подошла современной Премьер-лиге: царству лоска, в котором казаться иногда важнее, чем быть. «Молотобойцы», покупающие Себастьяна Алле за 45 миллионов фунтов и при этом довольные толпой посредственностей в обороне, отлично вписываются в компанию к боссам, например, «Астон Виллы», которые ещё в Чемпионшипе заявляли о планах выиграть Лигу Чемпионов за пять лет.

«Лестер», тот единственный середняк АПЛ, который действительно смог вписать своё имя в историю за последнее десятилетие, таковым не был: он как раз не чурался делать ставку на списанных игроков из аутсайдеров (Хут, Олбрайтон) либо же вообще игроков низших лиг (Шмейхель, Морган, Варди, Марез, Симпсон). Но у «Лестера» и президентом был очень религиозный и спокойный таец, мир его праху, а в АПЛ гораздо больше эгоцентричных бигбоссов. Сделавшие миллиарды на порно Дэвид Салливан и Дэвид Голд тоже отлично вписались в компанию друзей Владимира Путина и разнообразных шейхов…

При этом очень наивно будет думать, что проблема нынешнего «Вест Хэма» кроется во владельцах-самодурах или плохом спортивном директоре. На клуб, безусловно, давят его болельщики – всегда недовольные сегодняшним днём и вспоминающие «легендарные» времена. Им принадлежит слоган «West Ham Way», заключающийся в требованиях непременно выдающегося футбола и ряда побед (ну или «хотя бы» участия в Лиге Чемпионов).

Ради West Ham Way клуб расстался с Сэмом Аллардайсом, который ставил примитивный футбол – хотя он вытащил команду из Чемпионшипа и три сезона подряд привёл к финишу в середине таблицы. Ради него же «Вест Хэм» выгнал Славена Билича, который в первый же сезон вывел команду в еврокубки и посмел слабо начать второй сезон. Прямо скажем, и ярких игроков без защитников владельцы подписывают главным образом ради соответствия West Ham Way – эти люди привыкли десятилетиями угождать самым специфичным вкусам аудитории…

О «слишком хороши, чтобы вылететь» речи уже не идёт: только в этом веке «молотобойцы» дважды понижались в классе, располагая звёздным составом. Пожалуй, в обоих случаях он был даже более именит, чем сейчас: в 2003-м в ростере были Каррик, Дефо, ди Канио, Ржепка, Глен Джонсон, Джо Коул, восемью годами позже – Скотт Паркер, Демба Ба, Робби Кин, Уэйн Бридж… Кто такие Лансини и Алле по сравнению с этими легендами АПЛ?

Мы полтора года думали о том, что надо сделать Ярмоленко, чтобы принести больше пользы «Вест Хэму», но сейчас всё идёт к тому, чтобы Андрей сам думал о том, чтобы покинуть «Олимпийский». «Борнмут», «Брайтон», «Шеффилд Юнайтед» – в любом из таких скромных коллективов талант вингера могут использовать лучше, чем в клубе, который грезит мифическим великим прошлым. Путь Ярмоленко может разойтись с West Ham Way – в особенности если последний ведёт в Чемпионшип.

Виталий ПАСИЧНЫЙ

Фото - The Independent, Dailystar, ФК Вест Хэм, express.co.uk, newhamrecorder.co.uk