Родригеш отдал 3 ключевых паса в матче. Столько же – за полгода в Динамо

В турецкой Суперлиге люксембуржец пока выглядит весьма и весьма успешно

  • 09.02.2020 17:48
  • 3341 просмотр
  • 7 комментариев
Родригеш отдал 3 ключевых паса в матче. Столько же – за полгода в Динамо
© Twitter

Арендованный у «Динамо» атакующий полузащитник Жерсон Родригеш вновь проявил себя с положительной стороны в чемпионате Турции.

Во втором своем матче за «Анкарагюджю» Жерсон Родригеш не только отличился ассистом, что помогло его команде выиграть на выезде у «Малатьяспора» (1:0), но и отдал три ключевые передачи в этом матче.

Интересно, что за первую половину сезона Жерсон Родригеш в составе «Динамо» также отличился всего 3 ключевыми передачами, для чего ему потребовалось провести на поле 12 матчей.

Напомним, ключевая передача с точки зрения статистических выкладок – это пас, придающий атакам команды креативное направление.

Ранее Sport.ua сообщал, что в дебютном матче за «Анкарагюджю» Жерсон Родригеш отличился 110 технико-тактическими действиями, при том, что его максимальный показатель в играх за «Динамо» составлял 70 ТТД.

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Источник — Wyscout

(10 голосов)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 09.02.2020 18:41
    0
    И 50 раз посмотрел в сторону ворот))) ну что вы хотели букмекеры тоже люди им кушать хочется
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 09.02.2020 18:34
    +1
    Я понимаю отдал три ассиста....
    Инфа высосана из пальц! С каких пор мы стали считать официально такие передачи?
    Бред!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 09.02.2020 18:26
    0
    vovadocent, 09.02.2020 18:04
    Феномен - це вміння сурка міняти фізрука на фізрука. А те що Родрігеш крутий було видно ще з гри за убогу збірну Люксембурга. Він сам мало не розірвав весь наш захист. Але "динамівські серця" не здатні використати таланти креативного гравця в своєму колгоспному місиві яке вони звуть тактикою, їм давай Бєсєдіних щоб бігали як коні і головою скидали
    Тоже самое и с Солем...
    Ссылка
    vovadocent
    online
      vovadocent, 09.02.2020 18:04
    +6
    Limb-Ur, 09.02.2020 17:55
    Какой-то феномен.
    Феномен - це вміння сурка міняти фізрука на фізрука. А те що Родрігеш крутий було видно ще з гри за убогу збірну Люксембурга. Він сам мало не розірвав весь наш захист. Але "динамівські серця" не здатні використати таланти креативного гравця в своєму колгоспному місиві яке вони звуть тактикою, їм давай Бєсєдіних щоб бігали як коні і головою скидали
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:59
    -4
    Отлично и Динамо громит своих соперников.
    Русин сейчас сильнее.
    Фланги аналогично.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 09.02.2020 17:55
    -3
    Какой-то феномен.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 09.02.2020 17:54
    +7
    Никто и не сомневался что Родригеш будет одним из лучших в своей новой команде. Почти все игроки, которые не подошли киевским физручилам, переходя в новый клуб - показывают футбол приличного уровня
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 09.02.2020 17:54
    +7
    Никто и не сомневался что Родригеш будет одним из лучших в своей новой команде. Почти все игроки, которые не подошли киевским физручилам, переходя в новый клуб - показывают футбол приличного уровня
    Ссылка
    vovadocent
    online
      vovadocent, 09.02.2020 18:04
    +6
    Limb-Ur, 09.02.2020 17:55
    Какой-то феномен.
    Феномен - це вміння сурка міняти фізрука на фізрука. А те що Родрігеш крутий було видно ще з гри за убогу збірну Люксембурга. Він сам мало не розірвав весь наш захист. Але "динамівські серця" не здатні використати таланти креативного гравця в своєму колгоспному місиві яке вони звуть тактикою, їм давай Бєсєдіних щоб бігали як коні і головою скидали
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 09.02.2020 18:34
    +1
    Я понимаю отдал три ассиста....
    Инфа высосана из пальц! С каких пор мы стали считать официально такие передачи?
    Бред!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 09.02.2020 18:41
    0
    И 50 раз посмотрел в сторону ворот))) ну что вы хотели букмекеры тоже люди им кушать хочется
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 09.02.2020 18:26
    0
    vovadocent, 09.02.2020 18:04
    Феномен - це вміння сурка міняти фізрука на фізрука. А те що Родрігеш крутий було видно ще з гри за убогу збірну Люксембурга. Він сам мало не розірвав весь наш захист. Але "динамівські серця" не здатні використати таланти креативного гравця в своєму колгоспному місиві яке вони звуть тактикою, їм давай Бєсєдіних щоб бігали як коні і головою скидали
    Тоже самое и с Солем...
    Ссылка
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