Родригеш отдал 3 ключевых паса в матче. Столько же – за полгода в Динамо

Арендованный у «Динамо» атакующий полузащитник Жерсон Родригеш вновь проявил себя с положительной стороны в чемпионате Турции.

Во втором своем матче за «Анкарагюджю» Жерсон Родригеш не только отличился ассистом, что помогло его команде выиграть на выезде у «Малатьяспора» (1:0), но и отдал три ключевые передачи в этом матче.

Интересно, что за первую половину сезона Жерсон Родригеш в составе «Динамо» также отличился всего 3 ключевыми передачами, для чего ему потребовалось провести на поле 12 матчей.

Напомним, ключевая передача с точки зрения статистических выкладок – это пас, придающий атакам команды креативное направление.

Ранее Sport.ua сообщал, что в дебютном матче за «Анкарагюджю» Жерсон Родригеш отличился 110 технико-тактическими действиями, при том, что его максимальный показатель в играх за «Динамо» составлял 70 ТТД.