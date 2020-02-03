У Родригеша 110 ТТД в дебюте за Анкарагюджю. Его максимум в Динамо – 70 ТТД

Форвард «Анкарагюджю» Жерсон Родригеш, который под конец работы январского трансферного окна перешел в клуб на правах аренды из «Динамо», весьма качественно провел свой дебютный матч за команду.
В поединке турецкой Суперлиги с командой «Касымпаша» (1:1) Жерсон Родригеш не только отличился голом, уверенно реализовав пенальти, но и записал на свой счет 110 технико-тактических действий с успешностью в 52%.
Представитель Люксембурга активно вступал в единоборства (52 действия за матч, 44% - выигранные), шел в обводку (13 действий, 15% - успешные), а также играл в пас (40 передач, 73% - точные).
Примечательно, что в текущем сезоне показатель в 110 ТТД – индивидуально лучший для Жерсона Родригеша. В «Динамо» его максимальный аналогичный показатель составил 70. Такое количество ТТД легионер «бело-синих» произвел в матче квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:3) в августе, но тогда Жерсон был крайне неудачлив в качестве действий – лишь 26% удачных.
Источник — Wyscout
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А ТТД? Видать тигру не давали мяса в Киеве
Это ж надо найти ТТД игрока команды Анакары где она занимает 17 место, потом выложить это. Выделить.
Вы бы лучше про Сви Михайлюка больше писали, освещали онлайн чемпионата Европы среди юниоров по лёгкой атлетике.
Я горд что являюсь болельщиком самого популярного клуба.
Это ж надо найти ТТД игрока команды Анакары где она занимает 17 место, потом выложить это. Выделить.
Вы бы лучше про Сви Михайлюка больше писали, освещали онлайн чемпионата Европы среди юниоров по лёгкой атлетике.
Я горд что являюсь болельщиком самого популярного клуба.
Динамо кладбище талантов.
Динамо кладбище талантов.
Это ж надо найти ТТД игрока команды Анакары где она занимает 17 место, потом выложить это. Выделить.
Вы бы лучше про Сви Михайлюка больше писали, освещали онлайн чемпионата Европы среди юниоров по лёгкой атлетике.
Я горд что являюсь болельщиком самого популярного клуба.
А ТТД? Видать тигру не давали мяса в Киеве
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