У Родригеша 110 ТТД в дебюте за Анкарагюджю. Его максимум в Динамо – 70 ТТД

Форвард «Анкарагюджю» Жерсон Родригеш, который под конец работы январского трансферного окна перешел в клуб на правах аренды из «Динамо», весьма качественно провел свой дебютный матч за команду.

В поединке турецкой Суперлиги с командой «Касымпаша» (1:1) Жерсон Родригеш не только отличился голом, уверенно реализовав пенальти, но и записал на свой счет 110 технико-тактических действий с успешностью в 52%.

Представитель Люксембурга активно вступал в единоборства (52 действия за матч, 44% - выигранные), шел в обводку (13 действий, 15% - успешные), а также играл в пас (40 передач, 73% - точные).

Примечательно, что в текущем сезоне показатель в 110 ТТД – индивидуально лучший для Жерсона Родригеша. В «Динамо» его максимальный аналогичный показатель составил 70. Такое количество ТТД легионер «бело-синих» произвел в матче квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:3) в августе, но тогда Жерсон был крайне неудачлив в качестве действий – лишь 26% удачных.