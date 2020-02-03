У Родригеша 110 ТТД в дебюте за Анкарагюджю. Его максимум в Динамо – 70 ТТД

Премьерный матч в Турции удался для Жерсона на славу

  • 03.02.2020 10:03
  • 630 просмотров
  • 4 комментария
У Родригеша 110 ТТД в дебюте за Анкарагюджю. Его максимум в Динамо – 70 ТТД
© Twitter. Жерсон Родригеш

Форвард «Анкарагюджю» Жерсон Родригеш, который под конец работы январского трансферного окна перешел в клуб на правах аренды из «Динамо», весьма качественно провел свой дебютный матч за команду.

В поединке турецкой Суперлиги с командой «Касымпаша» (1:1) Жерсон Родригеш не только отличился голом, уверенно реализовав пенальти, но и записал на свой счет 110 технико-тактических действий с успешностью в 52%.

Представитель Люксембурга активно вступал в единоборства (52 действия за матч, 44% - выигранные), шел в обводку (13 действий, 15% - успешные), а также играл в пас (40 передач, 73% - точные).

Примечательно, что в текущем сезоне показатель в 110 ТТД – индивидуально лучший для Жерсона Родригеша. В «Динамо» его максимальный аналогичный показатель составил 70. Такое количество ТТД легионер «бело-синих» произвел в матче квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:3) в августе, но тогда Жерсон был крайне неудачлив в качестве действий – лишь 26% удачных.

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Источник — Wyscout

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 10:15
    0
    Он и Шахтёру сразу забил....
    А ТТД? Видать тигру не давали мяса в Киеве
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 03.02.2020 10:15
    +1
    Trasher311987, 03.02.2020 10:13
    Самая популярная команда на спорт.юа
    Это ж надо найти ТТД игрока команды Анакары где она занимает 17 место, потом выложить это. Выделить.
    Вы бы лучше про Сви Михайлюка больше писали, освещали онлайн чемпионата Европы среди юниоров по лёгкой атлетике.
    Я горд что являюсь болельщиком самого популярного клуба.
    вы бы лучше жене своей рассказывали, какие борщи варить, а не нам - что читать, а спорт.юа - что писать.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 03.02.2020 10:13
    -2
    Самая популярная команда на спорт.юа
    Это ж надо найти ТТД игрока команды Анакары где она занимает 17 место, потом выложить это. Выделить.
    Вы бы лучше про Сви Михайлюка больше писали, освещали онлайн чемпионата Европы среди юниоров по лёгкой атлетике.
    Я горд что являюсь болельщиком самого популярного клуба.
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 03.02.2020 10:08
    +2
    Будущая звезда мирового футбола.
    Динамо кладбище талантов.
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 03.02.2020 10:08
    +2
    Будущая звезда мирового футбола.
    Динамо кладбище талантов.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 03.02.2020 10:15
    +1
    Trasher311987, 03.02.2020 10:13
    Самая популярная команда на спорт.юа
    Это ж надо найти ТТД игрока команды Анакары где она занимает 17 место, потом выложить это. Выделить.
    Вы бы лучше про Сви Михайлюка больше писали, освещали онлайн чемпионата Европы среди юниоров по лёгкой атлетике.
    Я горд что являюсь болельщиком самого популярного клуба.
    вы бы лучше жене своей рассказывали, какие борщи варить, а не нам - что читать, а спорт.юа - что писать.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 03.02.2020 10:15
    0
    Он и Шахтёру сразу забил....
    А ТТД? Видать тигру не давали мяса в Киеве
    Ссылка
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