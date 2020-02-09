Почему пробуксовывает Манчестер Сити

У действующего чемпиона Англии не задалось в самом начале нового сезона. Уже после пяти стартовых туров «Манчестер Сити» отпустил «Ливерпуль» в отрыв. Уже тогда, ранней осенью, наставник «горожан» отмечал, что команду Клоппа можно поздравлять с чемпионством. Тогда в эти слова Пепа практически никто не верил, полагали что лукавит. Но чем дальше от старта отходил «Сити», тем внушительнее он отставал в чемпионской гонке. В конце концов, нынешний сезон для подопечных Гвардиолы в АПЛ уже не закончится триумфом: отыграть за тринадцать оставшихся туров 22-очковое (!) отставание от «Ливерпуля» - это уже из области фантастики. Однако, при всем при том, что «Сити» после 25 туров потерпел уже шесть поражений плюс три ничьи (в прошлом сезоне неудач было только четыре при всего двух ничьих), игра команды все равно радует глаз своей изящностью и стройностью. Но почему же тогда нет соответствующего результата? Давайте разбираться.

Эпидемия травм

Уже в начале сезона Гвардиола оказался в достаточно щепетильной ситуации, когда из-за травм «вылетали» ведущие игроки. Причем, что наверняка обидно, от кадровых пробоин больше всего пострадала оборона – самое слабое командное звено. Сначала выбыл Ляпорт, затем Стоунз, и на долгое время Пеп вынужден был остаться с одним номинальным центрбеком – Отаменди, которого при всем уважении нельзя назвать образцом надежности. Как следствие – тренер манкунианцев был вынужден снова переквалифицировать в центральные защитники главного универсала команды – Фернандиньо и его коллегу по центру поля Родри. Но, каким бы ни был незаменимым бразильский универсал, ему уже 34 года, и он тоже часто пропускал из-за травм.

С другой стороны, Гвардиола не от хорошей жизни был вынужден ускорить процесс адаптации к первой команде юных игроков дубля – защитников Беллиса и Гарсию. Но все эти эксперименты успехом не увенчались: центральный плацдарм защиты так и остался самым уязвимым местом команды. А ведь были еще травмы Де Брейне и Гюндогана, да и о не покидающего лазарет Сане тоже нельзя забывать.

Эдерсон не справился с дополнительной нагрузкой

Роль голкипера в лучших командах мира значительно выросла за последнее время. Ведущие вратари – это не только надежные стражи ворот, но и своего рода «либеро», чистильщики. А еще они должны обладать отличной первой передачей. При «живых» Ляпорте и Стоунзе Эдерсон отлично обыгрывался со своими центрбеками, так как взаимопонимание между этой троицей было отменное. Но когда эти защитники выбыли, и на их месте начались эксперименты, Эдерсон остался практически без подстраховки. И начал ошибаться больше, чем обычно.

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Не было нужных трансферов

Однако, несмотря на явные проблемы команды в защите (причем это касается не только центральной линии, но и флангов), «Сити» ни прошлым летом, ни нынешней зимой не выходил на трансферный рынок (был куплен Родри, но это игрок центра поля). Перед началом нынешнего сезона Пеп очень хотел купить Магуайра или Кулибали, но потянуть финансовые запросы «Лестера» и «Наполи» чемпионы Англии то ли не смогли, то ли не захотели (и в этом нет ничего удивительного, ведь «МС» серьезно страдает из-за финансового фэйр-плей). Никого не приобрели «горожане» на проблемную позицию и нынешней зимой. Почему – остается только догадываться.

Уход Артеты

Связка Гвардиола – Артета небезосновательно считалась одним из самых сильных тренерских дуэтов современности. Пеп не раз и не два отмечал, что после его ухода с «Этихада» именно Артета должен возглавить команду. Но молодой испанец решил не ждать, когда Пеп завяжет с «Сити», и пристал на предложение «Арсенала». Гвардиола не скрывал своего раздражения и разочарования. И его можно понять. Главный тренер потерял не только своего преданного «Санчо Пансу», но и квалифицированного единомышленника. Очень квалифицированного. Именно Микель отвечал за сбор предматчевой информации, анализ соперника, «задушевные» беседы с подопечными. Похоже, после этой потери «Сити» так и не оклемался. Пеп – уж точно. Наверняка именно в этом нужно искать причины кадрового шараханья Гвардиолы, именуемого ротацией. Тренер постоянно ищет оптимальный состав, но не находит, игроки недовольны.

Сбился прицел у Стерлинга

Наверное, эта причина медленно выплывает из предыдущей. Не секрет, что именно с Артетой у Стерлинга сложились весьма доверительные отношения; именно Артета сумел «достучаться» до этого футболиста с недюжинным талантом, раскрыть его по-настоящему. Артета ушел – Рахим загрустил. Как-то так. Во всяком случае, Стерлинг не может забить в последних шести турах АПЛ. Нечто похожее, кстати, можно адресовать и Марезу, не забивающему в шести из последних семи поединков.

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Стареющий Агуэро

А вот аргентинец разыгрался: до проигранного матча против «Тоттенхэма» Кун в трех турах отгрузил сразу шесть мячей, приблизившись вплотную к лидеру бомбардирских перегонов Варди. Однако, несмотря на эти геройства, форвард не может похвастаться стабильностью. Да и в основе «Сити» он выходит не всегда. И не только потому, что Пеп очень часто прибегает к ротации. Еще и из-за того, что Серхио зачастую проблематично выдержать все девяносто минут интенсивного матча – ему 31 год, он уже идет с футбольной ярмарки.

Невезение

Куда же без него. Причем этот нюанс даже более веский, нежели половина вышеупомянутых. В игре первого круга против «Тоттенхэма», завершившейся ничьей 2:2, игроки «Сити» создали уйму опасных моментов и нанесли по воротам соперника 30 ударов. Но это тотальное преимущество привело лишь к ничьей. В подобном ключе проходил и недавний матч второго круга между этими оппонентами, но в данном случае «Сити» и вовсе проиграл. В 23 туре по похожему сценарию прошла встреча против «Кристал Пэлас» - всего лишь ничья, хотя по игре манкунианцы должны были обыгрывать соперника с запасом.

Даже в проигранном дерби Манчестера именно команда Гвардиолы сугубо по игре смотрелась предпочтительнее, но снова пресловутая нереализация моментов. Не говоря уже о неожиданно проигранных поединках против «Норвича» и «Вулверхэмптона». Причем, что существенно, «Сити» в нынешнем сезоне играет хуже именно на родном стадионе. И, ко всему прочему, разучился реализовывать даже одиннадцатиметровые удары. В девяти случаях (имеется ввиду во всех турнирах) игроки «горожан» не забили четыре пенальти.

Фото - dailymail.co.uk

В общем, так получилось для «МанСити» в нынешнем сезоне, что почти все худшее, что могло случиться, непременно случалось, а вот лучшее сквозило лишь эпизодически. Но даже сейчас, когда «Сити» уже фактически сложил чемпионские полномочия, можно говорить, что сезон еще можно спасти. Ведь худа без добра не бывает. Вот выиграет команда Гвардиолы с «надцатой» попытки Лигу чемпионов, и о провале в чемпионате можно будет забыть. Но если не выиграет, шейхам будет весьма проблематично довериться Пепу еще на один сезон…

Валерий ВАСИЛЕНКО