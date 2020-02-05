Футзалисты завершили отбор на ЧМ. У Шевченко появился еще один помощник

Главные новости за 4-е февраля на Sport.ua

  • 05.02.2020 03:00
  • 226 просмотров
  • 1 комментарий
Футзалисты завершили отбор на ЧМ. У Шевченко появился еще один помощник
© УАФ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4-е февраля.

1. Сборная Украины завершила отбор на ЧМ-2020 ничьей с Францией. Команды заработали первые очки в элит-раунде, но прекратили борьбу.

2. Тренерский штаб сборной Украины пополнил еще один итальянец. У Андрея Шевченко появился еще один помощник.

3. Из изгоев – в герои. Крутые виражи Фреда в Манчестер Юнайтед. Sport.ua – о том, как развивается карьера бывшего лидера «Шахтера» в Англии.

4. Стало известно, когда Ярмоленко вернется в строй. Вингер «Вест Хэма» восстановится после травмы не ранее 29-го февраля.

5. Динамо отказалось продать Дерлиса Гонсалеса в Олимпию за 5 млн долларов. Такую сумму парагвайский клуб предлагал за 50% экономических прав на футболиста.

6. Беседин не признает свою вину. У Динамо запросили документы по делу. Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с форвардом.

7. Каргбо выбыл до конца сезона. В Динамо до лета на него и не рассчитывали. Агент игрока прояснил ситуацию.

8. Стала известна заявка Шахтера на плей-офф Лиги Европы. В список попали молодые Пихаленок, Бондаренко и Муравский.

9. Сборная Украины отправилась на Олимпийскую квалификацию. Сборная Украины будет играть в Казахстане.

10. Киевское Динамо дозаявило трех футболистов, но не Каргбо и Бенито. В заявке клуба по разным причинам все еще нет двух новичков клуба.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    mishagaliullin
    online
      mishagaliullin, 05.02.2020 02:58
    0
    Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?! Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте----- https://cuz.su/mblog
    Ссылка
    mishagaliullin
    online
      mishagaliullin, 05.02.2020 02:58
    0
    Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?! Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте----- https://cuz.su/mblog
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности