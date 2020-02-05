Футзалисты завершили отбор на ЧМ. У Шевченко появился еще один помощник

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4-е февраля.

1. Сборная Украины завершила отбор на ЧМ-2020 ничьей с Францией. Команды заработали первые очки в элит-раунде, но прекратили борьбу.

2. Тренерский штаб сборной Украины пополнил еще один итальянец. У Андрея Шевченко появился еще один помощник.

3. Из изгоев – в герои. Крутые виражи Фреда в Манчестер Юнайтед. Sport.ua – о том, как развивается карьера бывшего лидера «Шахтера» в Англии.

4. Стало известно, когда Ярмоленко вернется в строй. Вингер «Вест Хэма» восстановится после травмы не ранее 29-го февраля.

5. Динамо отказалось продать Дерлиса Гонсалеса в Олимпию за 5 млн долларов. Такую сумму парагвайский клуб предлагал за 50% экономических прав на футболиста.

6. Беседин не признает свою вину. У Динамо запросили документы по делу. Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с форвардом.

7. Каргбо выбыл до конца сезона. В Динамо до лета на него и не рассчитывали. Агент игрока прояснил ситуацию.

8. Стала известна заявка Шахтера на плей-офф Лиги Европы. В список попали молодые Пихаленок, Бондаренко и Муравский.

9. Сборная Украины отправилась на Олимпийскую квалификацию. Сборная Украины будет играть в Казахстане.

10. Киевское Динамо дозаявило трех футболистов, но не Каргбо и Бенито. В заявке клуба по разным причинам все еще нет двух новичков клуба.