Тренерский штаб сборной Украины пополнил еще один итальянец

В тренерский штаб сборной Украины вошел 34-летний итальянский специалист Андреа Аззалин. Он будет отвечать за физическую подготовку игроков. О деталях контракта не сообщается.

Последним место работы Аззалин был «Фулхэм». Также он работал в «Лестере», «Нанте», «Монако», сборной Греции и молодежной сборной Италии.

В тренерском штабе Шевченко уже работают два итальянца – Мауро Тасотти и Андреа Малдера, испанец Педро Хара и украинец Александр Шовковский.