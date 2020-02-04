Тренерский штаб сборной Украины пополнил еще один итальянец

У Андрея Шевченко появился еще один помощник

  • 04.02.2020 16:32
  • 3346 просмотров
  • 9 комментариев
Тренерский штаб сборной Украины пополнил еще один итальянец
© УАФ

В тренерский штаб сборной Украины вошел 34-летний итальянский специалист Андреа Аззалин. Он будет отвечать за физическую подготовку игроков. О деталях контракта не сообщается.

Последним место работы Аззалин был «Фулхэм». Также он работал в «Лестере», «Нанте», «Монако», сборной Греции и молодежной сборной Италии.

В тренерском штабе Шевченко уже работают два итальянца – Мауро Тасотти и Андреа Малдера, испанец Педро Хара и украинец Александр Шовковский.

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Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
    Джон Уик
    online
      Джон Уик, 04.02.2020 18:11
    0
    Al Zolo, 04.02.2020 18:05
    а кто Италии сиделками и уборщицами работает тебе ведомо?
    Пофамильный список будет?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 04.02.2020 18:07
    0
    Al Zolo, 04.02.2020 18:05
    а кто Италии сиделками и уборщицами работает тебе ведомо?
    кто работает?
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 18:05
    -1
    Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 17:06
    хотя бы у наших уборщиц не отбирайте работу
    а кто Италии сиделками и уборщицами работает тебе ведомо?
    Ссылка
    Джон Уик
    online
      Джон Уик, 04.02.2020 18:02
    0
    Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 17:06
    хотя бы у наших уборщиц не отбирайте работу
    Можешь пока выдохнуть
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 04.02.2020 17:58
    -1
    Якщо Україна в 1/8 Євро вийде на Італію (таке дуже можливо, по сітці турніру), цікаво які відчуття будуть у всього італійського штабу збірної України? Бо ж італійці - це дуже патріотична нація.
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 17:14
    -1
    Шева готовится к будущей работе в Милане
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 17:06
    -3
    хотя бы у наших уборщиц не отбирайте работу
    Ссылка
    Skauser
    online
      Skauser, 04.02.2020 17:06
    0
    "Последним место работы Аззалин был «Фулхэм». Также он работал в «Лестере», «Нанте», «Монако», сборной Греции и молодежной сборной Италии"
    То есть помогал Клаудио Раньери, я правильно понимаю?
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 04.02.2020 16:50
    -1
    Квадра-адзура-2
    Ссылка
    Джон Уик
    online
      Джон Уик, 04.02.2020 18:11
    0
    Al Zolo, 04.02.2020 18:05
    а кто Италии сиделками и уборщицами работает тебе ведомо?
    Пофамильный список будет?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 04.02.2020 18:07
    0
    Al Zolo, 04.02.2020 18:05
    а кто Италии сиделками и уборщицами работает тебе ведомо?
    кто работает?
    Ссылка
    Джон Уик
    online
      Джон Уик, 04.02.2020 18:02
    0
    Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 17:06
    хотя бы у наших уборщиц не отбирайте работу
    Можешь пока выдохнуть
    Ссылка
    Skauser
    online
      Skauser, 04.02.2020 17:06
    0
    "Последним место работы Аззалин был «Фулхэм». Также он работал в «Лестере», «Нанте», «Монако», сборной Греции и молодежной сборной Италии"
    То есть помогал Клаудио Раньери, я правильно понимаю?
    Ссылка
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