Тренерский штаб сборной Украины пополнил еще один итальянец

В тренерский штаб сборной Украины вошел 34-летний итальянский специалист Андреа Аззалин. Он будет отвечать за физическую подготовку игроков. О деталях контракта не сообщается.
Последним место работы Аззалин был «Фулхэм». Также он работал в «Лестере», «Нанте», «Монако», сборной Греции и молодежной сборной Италии.
В тренерском штабе Шевченко уже работают два итальянца – Мауро Тасотти и Андреа Малдера, испанец Педро Хара и украинец Александр Шовковский.
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Источник — Sportarena
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То есть помогал Клаудио Раньери, я правильно понимаю?
То есть помогал Клаудио Раньери, я правильно понимаю?
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