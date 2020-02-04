Стала известна заявка Шахтера на плей-офф Лиги Европы

В список попали молодые Пихаленок, Бондаренко и Муравский

  • 04.02.2020 18:44
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Стала известна заявка Шахтера на плей-офф Лиги Европы
© ФК Шахтер

На официальном сайте УЕФА обновилась информация относительно заявок команд-участниц раунда плей-офф Лиги Европы.

Отмечается, что клубы должны были подать заявочные листы до 0:00 3 февраля.

В заявке единственного полпреда Украины в весенней стадии турнира «Шахтера» насчитывается 30 футболистов, 6 из которых заявлены по так называемому «списку Б».

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 87. Назарий Муравский, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Евгений Коноплянка, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 75. Артем Бондаренко, 76. Александр Пихаленок, 91. Михаил Мудрик, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 45. Даниил Сикан

Отметим, что по сравнению с заявкой «горняков» на групповой раунд Лиги чемпионов, в заявочный лист на Лигу Европы попал залечивший травму колена бразильский хавбек Майкон. Также в заявке «Шахтера» присутствует вернувшийся из аренды в «Спортинге» вингер Фернандо.

Кроме него, с точки зрения обновлений в сравнении с заявкой на Лигу чемпионов, можно выделить присутствие в списке Александра Пихаленка, который также восстанавливается от тяжелой травмы, а еще молодых защитника Назария Муравского и полузащитника Артема Бондаренко.

Исключил «Шахтер» из заявки защитника Богдана Бутко, на которого не рассчитывает тренерский штаб Луиша Каштру, а также уже покинувших команду зимой Андрея Тотовицкого и Андрея Борячука.

Интересно также, что нет в числе заявленных на Лигу Европы и бразильца Веллингтона Нема, вернувшегося из аренды во «Флуминенсе» и ныне работающего с «горняками» на тренировочном сборе в Турции.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет с португальской «Бенфикой». Матчи состоятся 20 и 27 февраля.

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Источник — УЕФА

(6 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 18:48
    +2
    состав сохранили-что неплохо-надо бороться..... Орлы-сильный соперник но не непроходимый-если даже Сенит у них выиграл домашнюю игру
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 18:48
    +2
    состав сохранили-что неплохо-надо бороться..... Орлы-сильный соперник но не непроходимый-если даже Сенит у них выиграл домашнюю игру
    Ссылка
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