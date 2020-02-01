Шахтеру не нужен Бутко. Игрок продолжает искать себе новую команду

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко не поехал на первый сбор команды в Турции и не отправится на второй сбор, продолжая искать себе новую команду.
Игроку дали понять, что не рассчитывают на него.
«Нахожусь в поисках команды. В клубе сказали, что на сборы не поеду. Пока ищем команду», - рассказал Бутко.
Футболист поддерживает форму с дублем «Шахтера». В нынешнем сезоне Бутко на поле в официальных матчах не выходил.
Контракт 29-летнего защитника истекает в 2021 году.
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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