Шахтеру не нужен Бутко. Игрок продолжает искать себе новую команду

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко не поехал на первый сбор команды в Турции и не отправится на второй сбор, продолжая искать себе новую команду.

Игроку дали понять, что не рассчитывают на него.

«Нахожусь в поисках команды. В клубе сказали, что на сборы не поеду. Пока ищем команду», - рассказал Бутко.

Футболист поддерживает форму с дублем «Шахтера». В нынешнем сезоне Бутко на поле в официальных матчах не выходил.

Контракт 29-летнего защитника истекает в 2021 году.