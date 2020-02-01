Шахтеру не нужен Бутко. Игрок продолжает искать себе новую команду

Игрок не готовится к сезону в составе украинской команды

  • 01.02.2020 17:54
  • 1293 просмотра
  • 2 комментария
Шахтеру не нужен Бутко. Игрок продолжает искать себе новую команду
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко не поехал на первый сбор команды в Турции и не отправится на второй сбор, продолжая искать себе новую команду.

Игроку дали понять, что не рассчитывают на него.

«Нахожусь в поисках команды. В клубе сказали, что на сборы не поеду. Пока ищем команду», - рассказал Бутко.

Футболист поддерживает форму с дублем «Шахтера». В нынешнем сезоне Бутко на поле в официальных матчах не выходил.

Контракт 29-летнего защитника истекает в 2021 году.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

(2 голоса)

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Комментарии
    Vgfxdr Jgvv
      Vgfxdr Jgvv, 01.02.2020 18:23
    -2
    Арсеналу предложите)
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.02.2020 18:09
    0
    Идеальный для него вариант аренда до конца действия контракта с Шахтером! Парниша ж понимает что нигде ему не предложат и половину нынешнего контракта по деньгам! Поэтому и не спешит уходить в условную Волынь!!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.02.2020 18:09
    0
    Идеальный для него вариант аренда до конца действия контракта с Шахтером! Парниша ж понимает что нигде ему не предложат и половину нынешнего контракта по деньгам! Поэтому и не спешит уходить в условную Волынь!!!!!!!!!
    Ссылка
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