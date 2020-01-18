Богдан Бутко покинет Шахтер. Игрок не поедет на сбор команды

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко в комментарии Футбол Украины заявил, что будет искать себе новую команду и на сбор в Турцию не поедет.

«Мне сказали, что я не еду на сборы. Нахожусь в поисках новой команды. Контракт с «Шахтером» действует еще полтора года», - сказал Бутко.

В нынешнем сезоне УПЛ 29-летний защитник не играл, а его позицию справа в обороне занял Додо.