Богдан Бутко покинет Шахтер. Игрок не поедет на сбор команды

Игрок не нужен тренеру Луишу Каштру

  • 18.01.2020 21:45
  • 5522 просмотра
  • 10 комментариев
Богдан Бутко покинет Шахтер. Игрок не поедет на сбор команды
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко в комментарии Футбол Украины заявил, что будет искать себе новую команду и на сбор в Турцию не поедет.

«Мне сказали, что я не еду на сборы. Нахожусь в поисках новой команды. Контракт с «Шахтером» действует еще полтора года», - сказал Бутко.

В нынешнем сезоне УПЛ 29-летний защитник не играл, а его позицию справа в обороне занял Додо.

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(25 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 22:59
    +1
    Он сильнее болбата. Жаль
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 18.01.2020 22:59
    -1
    Видео |, 18.01.2020 22:47
    Крутой ЛЗ будет с игровой практикой, надеюсь усилит клуб упл
    Или как Ордец в Москву поедет
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 18.01.2020 22:47
    0
    Видео |, 18.01.2020 22:47
    Крутой ЛЗ будет с игровой практикой, надеюсь усилит клуб упл
    чувак, он вообще-то ПЗ
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 18.01.2020 22:47
    0
    Видео |, 18.01.2020 22:47
    Крутой ЛЗ будет с игровой практикой, надеюсь усилит клуб упл
    правый
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 18.01.2020 22:47
    0
    Крутой ЛЗ будет с игровой практикой, надеюсь усилит клуб упл
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 18.01.2020 22:30
    +2
    Бодя,повертайся у Волинь,де ти був зіркою.Літом вже будеш в прем'єр-лізі знову ! Чекаємо.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.01.2020 22:21
    +1
    Сгодился бы любому середняку УПЛ-но скорее всего Мариуполь
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.01.2020 22:01
    -2
    К Морозюку с Гармашем.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 18.01.2020 22:00
    0
    Давно пора
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 18.01.2020 21:54
    -3
    Ааааарееендупооооль!!!!!
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 18.01.2020 22:30
    +2
    Бодя,повертайся у Волинь,де ти був зіркою.Літом вже будеш в прем'єр-лізі знову ! Чекаємо.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 22:59
    +1
    Он сильнее болбата. Жаль
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.01.2020 22:21
    +1
    Сгодился бы любому середняку УПЛ-но скорее всего Мариуполь
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 18.01.2020 22:47
    0
    Видео |, 18.01.2020 22:47
    Крутой ЛЗ будет с игровой практикой, надеюсь усилит клуб упл
    чувак, он вообще-то ПЗ
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 18.01.2020 22:47
    0
    Видео |, 18.01.2020 22:47
    Крутой ЛЗ будет с игровой практикой, надеюсь усилит клуб упл
    правый
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 18.01.2020 22:47
    0
    Крутой ЛЗ будет с игровой практикой, надеюсь усилит клуб упл
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 18.01.2020 22:00
    0
    Давно пора
    Ссылка
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