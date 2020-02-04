Каргбо выбыл до конца сезона. В Динамо до лета на него и не рассчитывали

Дмитрий Селюк, агент новичка «Динамо» Ибрагима Каргбо, утверждает, что форвард выбыл до конца сезона, а также уверен, что в клубе знали о ситуации с двумя предыдущими клубами и в любом случае не рассчитывали на футболиста в этом чемпионате.

«Каргбо выбыл до середины мая, то есть до конца сезона. А в «Динамо» знали ситуацию игрока и рассчитывали, что ему нужно дать время на адаптацию, время войти в коллектив», - считает Селюк.

Кагрбо на сборе в Турции успел забить 2 гола.