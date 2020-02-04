Каргбо выбыл до конца сезона. В Динамо до лета на него и не рассчитывали

Агент игрока прояснил ситуацию

  • 04.02.2020 19:35
  • 761 просмотр
  • 4 комментария
Каргбо выбыл до конца сезона. В Динамо до лета на него и не рассчитывали
© fcdynamo.kiev.ua

Дмитрий Селюк, агент новичка «Динамо» Ибрагима Каргбо, утверждает, что форвард выбыл до конца сезона, а также уверен, что в клубе знали о ситуации с двумя предыдущими клубами и в любом случае не рассчитывали на футболиста в этом чемпионате.

«Каргбо выбыл до середины мая, то есть до конца сезона. А в «Динамо» знали ситуацию игрока и рассчитывали, что ему нужно дать время на адаптацию, время войти в коллектив», - считает Селюк.

Кагрбо на сборе в Турции успел забить 2 гола.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 19:45
    0
    Alex86 1, 04.02.2020 19:37
    подозрительно быстро ломается, что-то в дк частенько такое
    не подозрительно если играть с костоломами в спарингах.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 19:43
    0
    Тенденция однако.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 19:41
    0
    так он вроде и так не мог играть за основную команду в этом сезоне.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 19:37
    +2
    подозрительно быстро ломается, что-то в дк частенько такое
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 19:37
    +2
    подозрительно быстро ломается, что-то в дк частенько такое
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 19:45
    0
    Alex86 1, 04.02.2020 19:37
    подозрительно быстро ломается, что-то в дк частенько такое
    не подозрительно если играть с костоломами в спарингах.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 19:43
    0
    Тенденция однако.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 19:41
    0
    так он вроде и так не мог играть за основную команду в этом сезоне.
    Ссылка
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