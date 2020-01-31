Каргбо не сможет играть за Динамо в этом сезоне

Футбольный адвокат Юлия Богданова рассказала, почему «Динамо» не сможет до конца сезона 2019/20 задействовать в матчах форварда Ибрагима Каргбо.
«Или мы чего-то не знаем об этом трансфере, или в клубе действительно что-то недосмотрели. Но Каргбо никак не может играть. По правилам игрок может быть зарегистрирован за три клуба, а играть только за два. Если бы, например, Каргбо перешел в чемпионат Беларуси, то он бы мог играть, ведь там сезон стартует весной.
Важны три фактора — регистрация за три клуба в сезоне, игра за два, если речь не идет о сезонах, которые пересекаются. В правилах нет исключений для любительских команд, аренд или свободных агентов. Единственное, если бы этот игрок был в заявке из 18 футболистов на матч, но не выходил бы на поле. Важно именно играть.
Насколько я понимаю, Каргбо в Бельгии был зарегистрирован за две команды и играл за них. Градация на профессиональные или любительские команды значения не имеет. Соответственно, за «Динамо» он зарегистрирован, но играть не может», - сказала Богданова.
Ранее сообщалось, что Каргбо получил повреждение и выбыл на неопределенный срок.
Источник — Трибуна
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Дуэлунд, соль, каргбо.
Случайность или привычка?
Войлочный , ты что то вообще плохой стал ? Может тебе для памяти попить что то ?
Дуэлунд, соль, каргбо.
Случайность или привычка?
Наоборот, для престижа клуба будет, если цена на его игроков будет РАСТИ, так что этот вариант - явно надуманный.
ПС. По поводу невозможности задействования игрока - не обязательно это просчет рекрутеров ДК. Возможно трансферная служба Динамо и была в курсе - ведь не обязательно его собирались кидать "в бой" СРАЗУ ЖЕ по возобновлению игр ЧУ. А уже весной - он сможет участвовать, когда - к тому же - он лучше освоится со своими новыми партнерами.
П.С. Парню - желаю здоровья и играть в основе - его участие может быть хороший вариант усиления для клуба... (особенно - для ЛЕ или, может быть, ЛЧ).
А він хіба не вільним агентом в ДК прийшов?
Якби там не було це шанс для Соля і Родрігеша. А Ібрі я бажаю відновитись та набирати обертів, мені подобається його гра, швидше б побачити його в офіційних матчах за Динамо.
Наоборот, для престижа клуба будет, если цена на его игроков будет РАСТИ, так что этот вариант - явно надуманный.
ПС. По поводу невозможности задействования игрока - не обязательно это просчет рекрутеров ДК. Возможно трансферная служба Динамо и была в курсе - ведь не обязательно его собирались кидать "в бой" СРАЗУ ЖЕ по возобновлению игр ЧУ. А уже весной - он сможет участвовать, когда - к тому же - он лучше освоится со своими новыми партнерами.
П.С. Парню - желаю здоровья и играть в основе - его участие может быть хороший вариант усиления для клуба... (особенно - для ЛЕ или, может быть, ЛЧ).
А він хіба не вільним агентом в ДК прийшов?
Якби там не було це шанс для Соля і Родрігеша. А Ібрі я бажаю відновитись та набирати обертів, мені подобається його гра, швидше б побачити його в офіційних матчах за Динамо.
Дуэлунд, соль, каргбо.
Случайность или привычка?
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