Каргбо не сможет играть за Динамо в этом сезоне

В этом сезоне форвард уже играл за два клуба

  • 31.01.2020 18:05
  • 5963 просмотра
  • 19 комментариев
Каргбо не сможет играть за Динамо в этом сезоне
© ФК Динамо Киев

Футбольный адвокат Юлия Богданова рассказала, почему «Динамо» не сможет до конца сезона 2019/20 задействовать в матчах форварда Ибрагима Каргбо.

«Или мы чего-то не знаем об этом трансфере, или в клубе действительно что-то недосмотрели. Но Каргбо никак не может играть. По правилам игрок может быть зарегистрирован за три клуба, а играть только за два. Если бы, например, Каргбо перешел в чемпионат Беларуси, то он бы мог играть, ведь там сезон стартует весной.

Важны три фактора — регистрация за три клуба в сезоне, игра за два, если речь не идет о сезонах, которые пересекаются. В правилах нет исключений для любительских команд, аренд или свободных агентов. Единственное, если бы этот игрок был в заявке из 18 футболистов на матч, но не выходил бы на поле. Важно именно играть.

Насколько я понимаю, Каргбо в Бельгии был зарегистрирован за две команды и играл за них. Градация на профессиональные или любительские команды значения не имеет. Соответственно, за «Динамо» он зарегистрирован, но играть не может», - сказала Богданова.

Ранее сообщалось, что Каргбо получил повреждение и выбыл на неопределенный срок.

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Источник — Трибуна

(14 голосов)

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Комментарии
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 31.01.2020 19:34
    -1
    jekаfunny, 31.01.2020 19:29
    Он уже потерялся , как обычно
    Ох ,и пиз-@я же он тварь !!!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 31.01.2020 19:29
    -1
    Vipfishman2, 31.01.2020 19:22
    А расскажу нам , убогое и тупое создание , кто и когда катил в клубе бочку на Красникова ? Нам всем будет очень интересно ...
    Он уже потерялся , как обычно
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 31.01.2020 19:22
    -1
    kvlad200760, 31.01.2020 19:01
    Якби не показав би себе гравець (заграв би чи ні) дана обставина говорить про недолугість менежменту клубу.Івони ще котили бочку на Краснікова!!!
    А расскажу нам , убогое и тупое создание , кто и когда катил в клубе бочку на Красникова ? Нам всем будет очень интересно ...
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 31.01.2020 19:12
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 31.01.2020 18:15
    Схоже динамівські гуру це вже зрозуміли та скоренько видали інформацію про травму гравці, що народ не ржав з їх чергової тупості, однак "скелет у шафі" не вдалося сховати....
    Типо подкупили игрока Кайрата который сзади срезал Каргбо?
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    jekаfunny
      jekаfunny, 31.01.2020 19:12
    -2
    zvalenok03, 31.01.2020 18:46
    Меня терзают смутные сомнения. Где-то уже такое встречал.
    Дуэлунд, соль, каргбо.
    Случайность или привычка?
    Дуэлунд и Соль не могли играть за ДК по приходу ?
    Войлочный , ты что то вообще плохой стал ? Может тебе для памяти попить что то ?
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    jekаfunny
      jekаfunny, 31.01.2020 19:11
    -2
    kvlad200760, 31.01.2020 19:01
    Якби не показав би себе гравець (заграв би чи ні) дана обставина говорить про недолугість менежменту клубу.Івони ще котили бочку на Краснікова!!!
    Кто бочку на Красникова катил?
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 31.01.2020 19:01
    +4
    Якби не показав би себе гравець (заграв би чи ні) дана обставина говорить про недолугість менежменту клубу.Івони ще котили бочку на Краснікова!!!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 31.01.2020 18:47
    -2
    axylinam, 31.01.2020 18:34
    Это всё напоминает мне совковую систему управления,коэффициент полезного действия равен нулю
    Думаю ты совок не застал.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 31.01.2020 18:46
    0
    Меня терзают смутные сомнения. Где-то уже такое встречал.
    Дуэлунд, соль, каргбо.
    Случайность или привычка?
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 31.01.2020 18:45
    0
    "Ну я ж не ЛОХ какой то!" - менеджмент ДК. Жаль, пацан вроде класно играет
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 31.01.2020 18:40
    +1
    Miroslav1981, 31.01.2020 18:24
    Аххах... норм Селюк напарил..
    А как же, Д. Селюк: "Суркис молодец, вкладывает деньги в футбол..." и "У меня кристально чистая репутация".
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 31.01.2020 18:36
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 31.01.2020 18:15
    Схоже динамівські гуру це вже зрозуміли та скоренько видали інформацію про травму гравці, що народ не ржав з їх чергової тупості, однак "скелет у шафі" не вдалося сховати....
    Ну, вообще-то даже озвученная "на словах" травма игрока - явный удар по его цене на Трсфм, потому клуб на такое бы НЕ пошел, чтобы "самому удешевлять своих игроков". Просто нет смысла в этом!
    Наоборот, для престижа клуба будет, если цена на его игроков будет РАСТИ, так что этот вариант - явно надуманный.
    ПС. По поводу невозможности задействования игрока - не обязательно это просчет рекрутеров ДК. Возможно трансферная служба Динамо и была в курсе - ведь не обязательно его собирались кидать "в бой" СРАЗУ ЖЕ по возобновлению игр ЧУ. А уже весной - он сможет участвовать, когда - к тому же - он лучше освоится со своими новыми партнерами.
    П.С. Парню - желаю здоровья и играть в основе - его участие может быть хороший вариант усиления для клуба... (особенно - для ЛЕ или, может быть, ЛЧ).
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 18:34
    +2
    Это всё напоминает мне совковую систему управления,коэффициент полезного действия равен нулю
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 31.01.2020 18:32
    +1
    "У правилах немає виключень для аматорських команд, оренд або вільних агентів."
    А він хіба не вільним агентом в ДК прийшов?
    Якби там не було це шанс для Соля і Родрігеша. А Ібрі я бажаю відновитись та набирати обертів, мені подобається його гра, швидше б побачити його в офіційних матчах за Динамо.
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 31.01.2020 18:24
    +9
    Аххах... норм Селюк напарил..
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    Vipfishman2
      Vipfishman2, 31.01.2020 18:20
    -2
    Vbolivalnyk-Peter, 31.01.2020 18:15
    Схоже динамівські гуру це вже зрозуміли та скоренько видали інформацію про травму гравці, що народ не ржав з їх чергової тупості, однак "скелет у шафі" не вдалося сховати....
    По моему единственный «скелет в шкафу» - это твои мозги .. ты видел матч с Кайратом , когда игрок получил травму ?... Его вынесли с поля, а потом вывезли со стадиона ...молчал бы уж , знаток недолугий!!!
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    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 31.01.2020 18:15
    -4
    Схоже динамівські гуру це вже зрозуміли та скоренько видали інформацію про травму гравці, що народ не ржав з їх чергової тупості, однак "скелет у шафі" не вдалося сховати....
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 31.01.2020 18:15
    +1
    Не удивлён что Динамо "недогледіло". В своём стиле
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 31.01.2020 18:14
    +5
    Менеджмент Динамо как всегда на высоте!!!!!!
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 31.01.2020 18:24
    +9
    Аххах... норм Селюк напарил..
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 31.01.2020 18:14
    +5
    Менеджмент Динамо как всегда на высоте!!!!!!
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 31.01.2020 19:01
    +4
    Якби не показав би себе гравець (заграв би чи ні) дана обставина говорить про недолугість менежменту клубу.Івони ще котили бочку на Краснікова!!!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 18:34
    +2
    Это всё напоминает мне совковую систему управления,коэффициент полезного действия равен нулю
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 31.01.2020 18:40
    +1
    Miroslav1981, 31.01.2020 18:24
    Аххах... норм Селюк напарил..
    А как же, Д. Селюк: "Суркис молодец, вкладывает деньги в футбол..." и "У меня кристально чистая репутация".
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 31.01.2020 18:36
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 31.01.2020 18:15
    Схоже динамівські гуру це вже зрозуміли та скоренько видали інформацію про травму гравці, що народ не ржав з їх чергової тупості, однак "скелет у шафі" не вдалося сховати....
    Ну, вообще-то даже озвученная "на словах" травма игрока - явный удар по его цене на Трсфм, потому клуб на такое бы НЕ пошел, чтобы "самому удешевлять своих игроков". Просто нет смысла в этом!
    Наоборот, для престижа клуба будет, если цена на его игроков будет РАСТИ, так что этот вариант - явно надуманный.
    ПС. По поводу невозможности задействования игрока - не обязательно это просчет рекрутеров ДК. Возможно трансферная служба Динамо и была в курсе - ведь не обязательно его собирались кидать "в бой" СРАЗУ ЖЕ по возобновлению игр ЧУ. А уже весной - он сможет участвовать, когда - к тому же - он лучше освоится со своими новыми партнерами.
    П.С. Парню - желаю здоровья и играть в основе - его участие может быть хороший вариант усиления для клуба... (особенно - для ЛЕ или, может быть, ЛЧ).
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 31.01.2020 18:32
    +1
    "У правилах немає виключень для аматорських команд, оренд або вільних агентів."
    А він хіба не вільним агентом в ДК прийшов?
    Якби там не було це шанс для Соля і Родрігеша. А Ібрі я бажаю відновитись та набирати обертів, мені подобається його гра, швидше б побачити його в офіційних матчах за Динамо.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 31.01.2020 18:15
    +1
    Не удивлён что Динамо "недогледіло". В своём стиле
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 31.01.2020 18:46
    0
    Меня терзают смутные сомнения. Где-то уже такое встречал.
    Дуэлунд, соль, каргбо.
    Случайность или привычка?
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 31.01.2020 18:45
    0
    "Ну я ж не ЛОХ какой то!" - менеджмент ДК. Жаль, пацан вроде класно играет
    Ссылка
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