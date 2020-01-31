Динамо: Каргбо выбыл на неопределенный срок

«Динамо» на официальном сайте подтвердило травму форварда Ибрагима Каргбо, который получил повреждение в одном из контрольных матчей.
В результате обследования у Ибрагима было диагностировано повреждение внутренней боковой связки. Как минимум 4 недели игрок проведет в специальной лангете.
После этого начнется восстановление, которое у каждого игрока проходит индивидуально. Однако уже ясно, что на старте второй части сезона новичок команде не поможет.
Каргбо был подписан зимой. Может сыграть как вингера, так и центрфорварда. На сборах забил 2 гола.
Источник — ФК Динамо Киев
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