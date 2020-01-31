Динамо: Каргбо выбыл на неопределенный срок

В клубе не готовы назвать дату возвращения форварда

  • 31.01.2020 15:26
  • 3469 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо: Каргбо выбыл на неопределенный срок
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на официальном сайте подтвердило травму форварда Ибрагима Каргбо, который получил повреждение в одном из контрольных матчей.

В результате обследования у Ибрагима было диагностировано повреждение внутренней боковой связки. Как минимум 4 недели игрок проведет в специальной лангете.

После этого начнется восстановление, которое у каждого игрока проходит индивидуально. Однако уже ясно, что на старте второй части сезона новичок команде не поможет.

Каргбо был подписан зимой. Может сыграть как вингера, так и центрфорварда. На сборах забил 2 гола.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 31.01.2020 16:34
    0
    И уже в Динамо-2
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 31.01.2020 16:34
    0
    И уже в Динамо-2
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности