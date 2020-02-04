Киевское Динамо дозаявило трех футболистов, но не Каргбо и Бенито

В заявке клуба по разным причинам все еще нет двух новичков клуба

  • 04.02.2020 22:41
  • 4007 просмотров
  • 27 комментариев
Киевское Динамо дозаявило трех футболистов, но не Каргбо и Бенито
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» дозаявило на сезон в УПЛ трех молодых футболистов. Все трое являются воспитанниками академии клуба и привлекаются к тренировкам с командой U-19. В их числе:

  • голкипер Денис Игнатенко (2002 г. р.)
  • защитник Максим Дячук (2003 г. р.) 
  • нападающий Назар Волошин (2003 г. р.)

Из заявки киевлян были исключены голкипер Даниил Червинский и защитник Тарас Дмитрук.

В заявке клуба все еще нет двух новичков: нападающего Ибрагима Каргбо, получившего травму в товарищеском матче, и полузащитника Бенито, который ожидает необходимые документы для переезда в Украину.

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Источник — УПЛ

(6 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 05.02.2020 00:19
    -1
    Vipfishman2, 05.02.2020 00:04
    Хуесосина ебучая , что же вы тогда рядами и толпами постоянно из Лугандонии в Украину через КПВВ с пустыми телегами и багажниками , а обратно тащите все - начиная от гвоздей, картошки и подгузников и заканчивая хлебом и лекарствами ... ты пиздливое создание свои лугандонские фейки себе оставь и своим братьям - Захерке-курощупу, Моторылке лифтеру и Гиви - огненному шарику ... ох , мразь , как же я жалею , что не попался ты мне в 15 году ... ничего , мы землицу нашу хорошо вами , мразями , удобрили и ещё не раз удобрим 🤮🤮🤮
    НУ так приезжай на Донецкое КПВВ - давай я там тебе попадусь. Только перед поездкой прополощи рот одеколоном - сосать придётся долго и много Заодно и хлебом тебя накормлю и дорогу пару буханок дам, а то ты видать весь свой хлеб на рыбу перевёл
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 00:05
    +2
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:53
    А вот объявления по муке для хлеба - бери не хочу
    https://agroru.com/doska/muka/ct-2232688-p1.htm
    Сученок лугандонский ... ничего , вам тварям не долго уже осталось !!!🤮🤮🤮
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 00:04
    +3
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:53
    А вот объявления по муке для хлеба - бери не хочу
    https://agroru.com/doska/muka/ct-2232688-p1.htm
    Хуесосина ебучая , что же вы тогда рядами и толпами постоянно из Лугандонии в Украину через КПВВ с пустыми телегами и багажниками , а обратно тащите все - начиная от гвоздей, картошки и подгузников и заканчивая хлебом и лекарствами ... ты пиздливое создание свои лугандонские фейки себе оставь и своим братьям - Захерке-курощупу, Моторылке лифтеру и Гиви - огненному шарику ... ох , мразь , как же я жалею , что не попался ты мне в 15 году ... ничего , мы землицу нашу хорошо вами , мразями , удобрили и ещё не раз удобрим 🤮🤮🤮
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:53
    -3
    Vipfishman2, 04.02.2020 23:45
    Это пока такие дауны как ты и тебе подобные братья-Бамбасяне доедают последний хер в Лугандонии и стоят в километровых очередях на пропускных пунктах, дабы хлебушка дешевого прикупить в Украине - то Ренат покупает виллу за 200 лямов 🤣🤣🤣ох , как же вас , лошков, развели 🤣🤣🤣Ай, сладкие 🤣🤣🤣
    А вот объявления по муке для хлеба - бери не хочу
    https://agroru.com/doska/muka/ct-2232688-p1.htm
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:50
    -3
    Vipfishman2, 04.02.2020 23:45
    Это пока такие дауны как ты и тебе подобные братья-Бамбасяне доедают последний хер в Лугандонии и стоят в километровых очередях на пропускных пунктах, дабы хлебушка дешевого прикупить в Украине - то Ренат покупает виллу за 200 лямов 🤣🤣🤣ох , как же вас , лошков, развели 🤣🤣🤣Ай, сладкие 🤣🤣🤣
    Рыбное чучелО. Ну ты бы хоть сначало погуглило относительно хлеба по области.
    http://makeyevka.ru/publikatsii/34758-khlebzavod-urozhaj
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 04.02.2020 23:45
    +2
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:28
    Пока Ринат покупает дачу за 200 лямов, Сурок -младший покупает использованные презервативы Сурка - старшего
    Это пока такие дауны как ты и тебе подобные братья-Бамбасяне доедают последний хер в Лугандонии и стоят в километровых очередях на пропускных пунктах, дабы хлебушка дешевого прикупить в Украине - то Ренат покупает виллу за 200 лямов 🤣🤣🤣ох , как же вас , лошков, развели 🤣🤣🤣Ай, сладкие 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 23:40
    -1
    J0e777, 04.02.2020 23:32
    Ты спалился на том, что Александрия через "О" написал. Только необразованый донецкий бот мог такую ошибку допустить.
    поспеши поставить минусы со всех своих ботов-а то забудешь
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 23:38
    -1
    J0e777, 04.02.2020 23:32
    Ты спалился на том, что Александрия через "О" написал. Только необразованый донецкий бот мог такую ошибку допустить.
    так на данный момент называется моя Полиграфтехника-но что с защитников сов не имеющих среднего образования брать
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:32
    +1
    Al Zolo, 04.02.2020 23:30
    это ты о себе? я никого не минусую-у людей должно быть свое мнение-но это не про фанатов ДК
    Ты спалился на том, что Александрия через "О" написал. Только необразованый донецкий бот мог такую ошибку допустить.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:31
    +1
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:28
    Пока Ринат покупает дачу за 200 лямов, Сурок -младший покупает использованные презервативы Сурка - старшего
    А вы в оккупации презервативы стираете... Дорого для вас новые использовать. Вот такой хороший у вас хозяин. Сам шикует, а вы гниёте
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 23:30
    -3
    J0e777, 04.02.2020 23:26
    Очередной донецкий бот с 10-ю аккаунтами. Все ясно.
    это ты о себе? я никого не минусую-у людей должно быть свое мнение-но это не про фанатов ДК
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:28
    -5
    J0e777, 04.02.2020 23:17
    Если сравнить кротов несколько лет назад и сейчас - то они полное дно. А их бог-ахмет себе дачи за 200млн покупает. Когда они последний раз нормального игрока покупали за приличные деньги, или воспитывали в своей академии?
    Пока Ринат покупает дачу за 200 лямов, Сурок -младший покупает использованные презервативы Сурка - старшего
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:26
    0
    Al Zolo, 04.02.2020 23:22
    обьективно-их фарм сейчас 6 место лиге занимает.... те игроки которые тупо не проходят состав....
    Смешно фанаты ДК не умеют вообще аргументированно спорить и тупо заминусовывают-школота да и только-меня все рано за эти минусы не забанят -хоть с 10 клонов минусуйте
    Очередной донецкий бот с 10-ю аккаунтами. Все ясно.
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 23:22
    -4
    J0e777, 04.02.2020 23:17
    Если сравнить кротов несколько лет назад и сейчас - то они полное дно. А их бог-ахмет себе дачи за 200млн покупает. Когда они последний раз нормального игрока покупали за приличные деньги, или воспитывали в своей академии?
    обьективно-их фарм сейчас 6 место лиге занимает.... те игроки которые тупо не проходят состав....
    Смешно фанаты ДК не умеют вообще аргументированно спорить и тупо заминусовывают-школота да и только-меня все рано за эти минусы не забанят -хоть с 10 клонов минусуйте
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:17
    +1
    Al Zolo, 04.02.2020 23:12
    ты реально считаешь что уровень нынешних кротов равны уровню игры киевлян???? мыс тобой разные чемпионаты смотрим..... А так я ко всем украинцам хорошо отношусь..... Крым и Донбасс-всегда были есть и будут украинские
    Если сравнить кротов несколько лет назад и сейчас - то они полное дно. А их бог-ахмет себе дачи за 200млн покупает. Когда они последний раз нормального игрока покупали за приличные деньги, или воспитывали в своей академии?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:15
    -7
    rugby1970, 04.02.2020 22:48
    "Киевское Динамо дозаявило трех футболистов"??? А что, в "Динамо" еще есть ФУТБОЛИСТЫ??? Тьфу...
    Спасибо за коммент - поржал!
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 23:12
    -3
    J0e777, 04.02.2020 23:09
    Что-то мы не замечали, что бы ты сепарню донецкую дерьмом поливал? Боишься три рубля за работу не заплатят?
    ты реально считаешь что уровень нынешних кротов равны уровню игры киевлян???? мыс тобой разные чемпионаты смотрим..... А так я ко всем украинцам хорошо отношусь..... Крым и Донбасс-всегда были есть и будут украинские
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:09
    +3
    Al Zolo, 04.02.2020 23:07
    я обьективен ко всем кроме полиграфов-играйте лучше-не будет критики
    Что-то мы не замечали, что бы ты сепарню донецкую дерьмом поливал? Боишься три рубля за работу не заплатят?
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 23:07
    -5
    я обьективен ко всем кроме полиграфов-играйте лучше-не будет критики
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:04
    +4
    Al Zolo, 04.02.2020 22:59
    Я вообще-то болею за Олександрию и что Ахмету нужно хрен его знает
    Донецким алкашам ты тут частенько подлизываешь.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:04
    +4
    Al Zolo, 04.02.2020 22:59
    Я вообще-то болею за Олександрию и что Ахмету нужно хрен его знает
    Донецким алкашам ты тут частенько подлизываешь.
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 00:04
    +3
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:53
    А вот объявления по муке для хлеба - бери не хочу
    https://agroru.com/doska/muka/ct-2232688-p1.htm
    Хуесосина ебучая , что же вы тогда рядами и толпами постоянно из Лугандонии в Украину через КПВВ с пустыми телегами и багажниками , а обратно тащите все - начиная от гвоздей, картошки и подгузников и заканчивая хлебом и лекарствами ... ты пиздливое создание свои лугандонские фейки себе оставь и своим братьям - Захерке-курощупу, Моторылке лифтеру и Гиви - огненному шарику ... ох , мразь , как же я жалею , что не попался ты мне в 15 году ... ничего , мы землицу нашу хорошо вами , мразями , удобрили и ещё не раз удобрим 🤮🤮🤮
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:09
    +3
    Al Zolo, 04.02.2020 23:07
    я обьективен ко всем кроме полиграфов-играйте лучше-не будет критики
    Что-то мы не замечали, что бы ты сепарню донецкую дерьмом поливал? Боишься три рубля за работу не заплатят?
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 00:05
    +2
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:53
    А вот объявления по муке для хлеба - бери не хочу
    https://agroru.com/doska/muka/ct-2232688-p1.htm
    Сученок лугандонский ... ничего , вам тварям не долго уже осталось !!!🤮🤮🤮
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 04.02.2020 23:45
    +2
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:28
    Пока Ринат покупает дачу за 200 лямов, Сурок -младший покупает использованные презервативы Сурка - старшего
    Это пока такие дауны как ты и тебе подобные братья-Бамбасяне доедают последний хер в Лугандонии и стоят в километровых очередях на пропускных пунктах, дабы хлебушка дешевого прикупить в Украине - то Ренат покупает виллу за 200 лямов 🤣🤣🤣ох , как же вас , лошков, развели 🤣🤣🤣Ай, сладкие 🤣🤣🤣
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 22:50
    +2
    rugby1970, 04.02.2020 22:48
    "Киевское Динамо дозаявило трех футболистов"??? А что, в "Динамо" еще есть ФУТБОЛИСТЫ??? Тьфу...
    Думаешь нету? А в каком клубе есть?)
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:32
    +1
    Al Zolo, 04.02.2020 23:30
    это ты о себе? я никого не минусую-у людей должно быть свое мнение-но это не про фанатов ДК
    Ты спалился на том, что Александрия через "О" написал. Только необразованый донецкий бот мог такую ошибку допустить.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:31
    +1
    Forever_young_13, 04.02.2020 23:28
    Пока Ринат покупает дачу за 200 лямов, Сурок -младший покупает использованные презервативы Сурка - старшего
    А вы в оккупации презервативы стираете... Дорого для вас новые использовать. Вот такой хороший у вас хозяин. Сам шикует, а вы гниёте
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:17
    +1
    Al Zolo, 04.02.2020 23:12
    ты реально считаешь что уровень нынешних кротов равны уровню игры киевлян???? мыс тобой разные чемпионаты смотрим..... А так я ко всем украинцам хорошо отношусь..... Крым и Донбасс-всегда были есть и будут украинские
    Если сравнить кротов несколько лет назад и сейчас - то они полное дно. А их бог-ахмет себе дачи за 200млн покупает. Когда они последний раз нормального игрока покупали за приличные деньги, или воспитывали в своей академии?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 22:58
    +1
    Al Zolo, 04.02.2020 22:54
    есть ощущение что полиграфы добьют ДК и в кубке и в чемпе....... Суркису ни хрена не надо
    А что ахмету вашему нужно, кроме разрушенного Донбасса и виллы во Франции за 200млн евро???
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.02.2020 23:26
    0
    Al Zolo, 04.02.2020 23:22
    обьективно-их фарм сейчас 6 место лиге занимает.... те игроки которые тупо не проходят состав....
    Смешно фанаты ДК не умеют вообще аргументированно спорить и тупо заминусовывают-школота да и только-меня все рано за эти минусы не забанят -хоть с 10 клонов минусуйте
    Очередной донецкий бот с 10-ю аккаунтами. Все ясно.
    Ссылка
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