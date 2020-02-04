Киевское Динамо дозаявило трех футболистов, но не Каргбо и Бенито

Киевское «Динамо» дозаявило на сезон в УПЛ трех молодых футболистов. Все трое являются воспитанниками академии клуба и привлекаются к тренировкам с командой U-19. В их числе:
- голкипер Денис Игнатенко (2002 г. р.)
- защитник Максим Дячук (2003 г. р.)
- нападающий Назар Волошин (2003 г. р.)
Из заявки киевлян были исключены голкипер Даниил Червинский и защитник Тарас Дмитрук.
В заявке клуба все еще нет двух новичков: нападающего Ибрагима Каргбо, получившего травму в товарищеском матче, и полузащитника Бенито, который ожидает необходимые документы для переезда в Украину.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
https://agroru.com/doska/muka/ct-2232688-p1.htm
https://agroru.com/doska/muka/ct-2232688-p1.htm
https://agroru.com/doska/muka/ct-2232688-p1.htm
http://makeyevka.ru/publikatsii/34758-khlebzavod-urozhaj
Смешно фанаты ДК не умеют вообще аргументированно спорить и тупо заминусовывают-школота да и только-меня все рано за эти минусы не забанят -хоть с 10 клонов минусуйте
Смешно фанаты ДК не умеют вообще аргументированно спорить и тупо заминусовывают-школота да и только-меня все рано за эти минусы не забанят -хоть с 10 клонов минусуйте
https://agroru.com/doska/muka/ct-2232688-p1.htm
https://agroru.com/doska/muka/ct-2232688-p1.htm
Смешно фанаты ДК не умеют вообще аргументированно спорить и тупо заминусовывают-школота да и только-меня все рано за эти минусы не забанят -хоть с 10 клонов минусуйте
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.