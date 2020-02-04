Киевское Динамо дозаявило трех футболистов, но не Каргбо и Бенито

Киевское «Динамо» дозаявило на сезон в УПЛ трех молодых футболистов. Все трое являются воспитанниками академии клуба и привлекаются к тренировкам с командой U-19. В их числе:

голкипер Денис Игнатенко (2002 г. р.)

защитник Максим Дячук (2003 г. р.)

нападающий Назар Волошин (2003 г. р.)

Из заявки киевлян были исключены голкипер Даниил Червинский и защитник Тарас Дмитрук.

В заявке клуба все еще нет двух новичков: нападающего Ибрагима Каргбо, получившего травму в товарищеском матче, и полузащитника Бенито, который ожидает необходимые документы для переезда в Украину.