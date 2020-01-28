Каргбо отметился дублем в матче с Кайратом, после чего его сломали

20-летний нападающий вышел на замену в начале второго тайма, и в течение получаса дважды реализовал шансы, созданные партнерами по команде.

К сожалению, через несколько минут после второго забитого мяча против Каргбо опасно нарушили правила. Ибрагим не смог покинуть поле самостоятельно, за ним выехал электромобиль.

Серьезность повреждения пока что неизвестна.