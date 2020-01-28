Каргбо отметился дублем в матче с Кайратом, после чего его сломали

20-летний нападающий не смог самостоятельно покинуть поле

  • 28.01.2020 12:47
  • 5284 просмотра
  • 10 комментариев
Каргбо отметился дублем в матче с Кайратом, после чего его сломали
© ФК Динамо. Ибрагим Каргбо
Новичок киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо отметился дублем в контрольном матче против «Кайрата».
 
20-летний нападающий вышел на замену в начале второго тайма, и в течение получаса дважды реализовал шансы, созданные партнерами по команде.
 
К сожалению, через несколько минут после второго забитого мяча против Каргбо опасно нарушили правила. Ибрагим не смог покинуть поле самостоятельно, за ним выехал электромобиль.
 
Серьезность повреждения пока что неизвестна.
 
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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 13:54
    0
    видимо проблема с нападающим в динамо разрешилась, возможно он даже Русина вытеснит из основы. Солю я не воспринимаю.
    Ссылка
    Ace Ventura
      Ace Ventura, 28.01.2020 13:44
    0
    Норм нападающий!
    Ссылка
    AlexDK17
    AlexDK17, 28.01.2020 13:36
    +2
    И какой нах электромобиль ??? На стуле унесли чудака ! 😂
    Админ , включай футбол иногда
    Ссылка
    AlexDK17
    AlexDK17, 28.01.2020 13:36
    0
    И какой нах электромобиль ??? На стуле унесли чудака ! 😂
    Админ , включай футбол иногда
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 28.01.2020 13:30
    +5
    Здоровья ему, надеюсь, обойдется.
    Ссылка
    Саша Петрик
      Саша Петрик, 28.01.2020 13:24
    0
    Тьфу ты, вдруг ещё окажется чудо что селюк в което веки нормальное привез и на те вам - поломали!
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 28.01.2020 13:22
    +7
    "через несколько минут после второго забитого мяча против Каргбо опасно нарушили правила"
    --
    Если бы админ смотрел игру, то знал бы, что травмировали его во время голевой атаки, а не "через несколько минут"
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 28.01.2020 13:04
    +6
    bonv, 28.01.2020 12:57
    Головне щоб травма не серйозна. Кайрат грубовато грав..
    Грубовато мягко сказано...
    Играли очень грубо, было такое впечатление что матч не товарищеский, а как минимум за выход из групы ЛЕ.
    Ссылка
    bonv
      bonv, 28.01.2020 12:57
    +7
    Головне щоб травма не серйозна. Кайрат грубовато грав..
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 28.01.2020 12:48
    +5
    Надеюсь ничего серьезного! Парень перспективный
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 28.01.2020 13:22
    +7
    "через несколько минут после второго забитого мяча против Каргбо опасно нарушили правила"
    --
    Если бы админ смотрел игру, то знал бы, что травмировали его во время голевой атаки, а не "через несколько минут"
    Ссылка
    bonv
      bonv, 28.01.2020 12:57
    +7
    Головне щоб травма не серйозна. Кайрат грубовато грав..
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 28.01.2020 13:04
    +6
    bonv, 28.01.2020 12:57
    Головне щоб травма не серйозна. Кайрат грубовато грав..
    Грубовато мягко сказано...
    Играли очень грубо, было такое впечатление что матч не товарищеский, а как минимум за выход из групы ЛЕ.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 28.01.2020 13:30
    +5
    Здоровья ему, надеюсь, обойдется.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 28.01.2020 12:48
    +5
    Надеюсь ничего серьезного! Парень перспективный
    Ссылка
    AlexDK17
    AlexDK17, 28.01.2020 13:36
    +2
    И какой нах электромобиль ??? На стуле унесли чудака ! 😂
    Админ , включай футбол иногда
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 13:54
    0
    видимо проблема с нападающим в динамо разрешилась, возможно он даже Русина вытеснит из основы. Солю я не воспринимаю.
    Ссылка
    Ace Ventura
      Ace Ventura, 28.01.2020 13:44
    0
    Норм нападающий!
    Ссылка
    AlexDK17
    AlexDK17, 28.01.2020 13:36
    0
    И какой нах электромобиль ??? На стуле унесли чудака ! 😂
    Админ , включай футбол иногда
    Ссылка
    Саша Петрик
      Саша Петрик, 28.01.2020 13:24
    0
    Тьфу ты, вдруг ещё окажется чудо что селюк в което веки нормальное привез и на те вам - поломали!
    Ссылка
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