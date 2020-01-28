Каргбо отметился дублем в матче с Кайратом, после чего его сломали

Новичок киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо отметился дублем в контрольном матче против «Кайрата».
20-летний нападающий вышел на замену в начале второго тайма, и в течение получаса дважды реализовал шансы, созданные партнерами по команде.
К сожалению, через несколько минут после второго забитого мяча против Каргбо опасно нарушили правила. Ибрагим не смог покинуть поле самостоятельно, за ним выехал электромобиль.
Серьезность повреждения пока что неизвестна.
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Источник — Sport.ua
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Админ , включай футбол иногда
Админ , включай футбол иногда
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Если бы админ смотрел игру, то знал бы, что травмировали его во время голевой атаки, а не "через несколько минут"
Играли очень грубо, было такое впечатление что матч не товарищеский, а как минимум за выход из групы ЛЕ.
--
Если бы админ смотрел игру, то знал бы, что травмировали его во время голевой атаки, а не "через несколько минут"
Играли очень грубо, было такое впечатление что матч не товарищеский, а как минимум за выход из групы ЛЕ.
Админ , включай футбол иногда
Админ , включай футбол иногда
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