Дмитрий СЕЛЮК: «Не переживайте. Бенито — игрок Динамо»

Украинское посольство затягивает с визой игрока, утверждает агент

  • 25.01.2020 11:52
  • 1210 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий СЕЛЮК: «Не переживайте. Бенито — игрок Динамо»
© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал задержку с официальным подписанием контракта своего подопечного с киевским «Динамо».

«Не переживайте. Бенито — игрок «Динамо» Киев. Просто украинское посольство затягивает с его визой. И как только он ее получит, ровно через несколько часов окажется в команде. К сожалению, такая процедура. Вне зависимости от того, что это игрок сборной Нигерии», — написал Селюк в твиттере.

Ранее сообщалось, что Бенито должен был подписать контракт с «Динамо» 10-го января.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
      avtv5555, 25.01.2020 12:19
    +3
    Да мы особо и не переживаем. Посидит 2-3 года в глубоком запасе. А потом отдадут за 2 кастрюли борща. У Суркиса это хорошо получается.
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 25.01.2020 12:19
    +3
    Да мы особо и не переживаем. Посидит 2-3 года в глубоком запасе. А потом отдадут за 2 кастрюли борща. У Суркиса это хорошо получается.
    Ссылка
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