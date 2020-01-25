Дмитрий СЕЛЮК: «Не переживайте. Бенито — игрок Динамо»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал задержку с официальным подписанием контракта своего подопечного с киевским «Динамо».

«Не переживайте. Бенито — игрок «Динамо» Киев. Просто украинское посольство затягивает с его визой. И как только он ее получит, ровно через несколько часов окажется в команде. К сожалению, такая процедура. Вне зависимости от того, что это игрок сборной Нигерии», — написал Селюк в твиттере.

Ранее сообщалось, что Бенито должен был подписать контракт с «Динамо» 10-го января.