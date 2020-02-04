Беседин не признает свою вину. У Динамо запросили документы по делу

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации форварда «Динамо» Артема Беседина, которому грозит дисквалификация за допинг.
УЕФА должен был вынести решение до 19-го января, но позже срок продлили, так как игрок не признает вину.
«Ситуация с Бесединым очень простая. Артем не признает своей вины в том, что он, возможно, где-то самостоятельно принимал какие-то лекарства, попадающие под допинг. Он четко дал понять, что все найденное в его организме - это все то, что предлагали врачи «Динамо». Если бы Беседин признал, что, мол, такие лекарства я решил принимать сам, никто не рекомендовал, то за 30 дней УЕФА бы вынес решение. А так продлили срок вынесения вердикта до 60 дней, чтобы понять, что принимал Беседин и кто ему рекомендовал это принимать».
«И для этого запросили всю медицинскую документацию из клуба, чтобы понять, кто ошибся. Если будет доказано, что Артем сам принимал, то максимальная дисквалификация - 4 года. Если нет, то будут решить, кто виноват больше - клуб, игрок. И после этого определят срок наказания», - рассказал Цыганык.
Сейчас Беседин отстранен от всей работы с командой и вынужден тренироваться индивидуально.
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
По закону савченко простят.
По закону савченко простят.
По закону савченко простят.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.