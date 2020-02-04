Беседин не признает свою вину. У Динамо запросили документы по делу

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с форвардом

  • 04.02.2020 18:42
  • 3175 просмотров
  • 7 комментариев
Беседин не признает свою вину. У Динамо запросили документы по делу
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации форварда «Динамо» Артема Беседина, которому грозит дисквалификация за допинг.

УЕФА должен был вынести решение до 19-го января, но позже срок продлили, так как игрок не признает вину.

«Ситуация с Бесединым очень простая. Артем не признает своей вины в том, что он, возможно, где-то самостоятельно принимал какие-то лекарства, попадающие под допинг. Он четко дал понять, что все найденное в его организме - это все то, что предлагали врачи «Динамо». Если бы Беседин признал, что, мол, такие лекарства я решил принимать сам, никто не рекомендовал, то за 30 дней УЕФА бы вынес решение. А так продлили срок вынесения вердикта до 60 дней, чтобы понять, что принимал Беседин и кто ему рекомендовал это принимать».

«И для этого запросили всю медицинскую документацию из клуба, чтобы понять, кто ошибся. Если будет доказано, что Артем сам принимал, то максимальная дисквалификация - 4 года. Если нет, то будут решить, кто виноват больше - клуб, игрок. И после этого определят срок наказания», - рассказал Цыганык.

Сейчас Беседин отстранен от всей работы с командой и вынужден тренироваться индивидуально.

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Источник — Циганик LIVE

(17 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 19:28
    +1
    zvalenok03, 04.02.2020 19:25
    Держись тема. Не признавайся, что допинг принимал.
    По закону савченко простят.
    год условно а если серьезно то как-то все равно, особенно после просера с лугано, там их болелы оборжались над ним, к сожалению по делу ... даже не верится что раньше в ДК играл такие игроки как Блохин, Шева, Ребров, Беланов и тд та хотя бы Бангура да миля - грусть печаль дожились
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 04.02.2020 19:25
    -3
    Держись тема. Не признавайся, что допинг принимал.
    По закону савченко простят.
    Ссылка
    grifon
      grifon, 04.02.2020 19:18
    +3
    в цьому сезоні забив 8 голів в 13 матчах
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 19:16
    +1
    странно зачем вообще ему тот допинг
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 19:07
    -4
    без рофла, не самый худший нападающий в нашем чемпионате, пускай хорошо история закончится.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 04.02.2020 19:06
    +3
    Кто-то посоветовал ему включить "дурака"... Но это его не спасет, только потянет за собой врача, который, по идее,мог впихивать допинг игрокам без их согласия. Такое практиковалось не только в Динамо.... Но в любом случае - нехороший осадочек останется.
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 04.02.2020 18:50
    -3
    "Вечер перестает быть томным..."
    Ссылка
    grifon
      grifon, 04.02.2020 19:18
    +3
    в цьому сезоні забив 8 голів в 13 матчах
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 04.02.2020 19:06
    +3
    Кто-то посоветовал ему включить "дурака"... Но это его не спасет, только потянет за собой врача, который, по идее,мог впихивать допинг игрокам без их согласия. Такое практиковалось не только в Динамо.... Но в любом случае - нехороший осадочек останется.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 19:28
    +1
    zvalenok03, 04.02.2020 19:25
    Держись тема. Не признавайся, что допинг принимал.
    По закону савченко простят.
    год условно а если серьезно то как-то все равно, особенно после просера с лугано, там их болелы оборжались над ним, к сожалению по делу ... даже не верится что раньше в ДК играл такие игроки как Блохин, Шева, Ребров, Беланов и тд та хотя бы Бангура да миля - грусть печаль дожились
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 19:16
    +1
    странно зачем вообще ему тот допинг
    Ссылка
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