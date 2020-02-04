Беседин не признает свою вину. У Динамо запросили документы по делу

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации форварда «Динамо» Артема Беседина, которому грозит дисквалификация за допинг.

УЕФА должен был вынести решение до 19-го января, но позже срок продлили, так как игрок не признает вину.

«Ситуация с Бесединым очень простая. Артем не признает своей вины в том, что он, возможно, где-то самостоятельно принимал какие-то лекарства, попадающие под допинг. Он четко дал понять, что все найденное в его организме - это все то, что предлагали врачи «Динамо». Если бы Беседин признал, что, мол, такие лекарства я решил принимать сам, никто не рекомендовал, то за 30 дней УЕФА бы вынес решение. А так продлили срок вынесения вердикта до 60 дней, чтобы понять, что принимал Беседин и кто ему рекомендовал это принимать».

«И для этого запросили всю медицинскую документацию из клуба, чтобы понять, кто ошибся. Если будет доказано, что Артем сам принимал, то максимальная дисквалификация - 4 года. Если нет, то будут решить, кто виноват больше - клуб, игрок. И после этого определят срок наказания», - рассказал Цыганык.

Сейчас Беседин отстранен от всей работы с командой и вынужден тренироваться индивидуально.