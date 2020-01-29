Динамо завершило сбор, Арсенал и Шахтер договорились насчет Матвиенко

Главные новости за 28-е января на Sport.ua

  • 29.01.2020 06:00
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Динамо завершило сбор, Арсенал и Шахтер договорились насчет Матвиенко
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28-е января.

1. Динамо завершило первую часть сборов в Турции победой над Кайратом. Автор двух голов в ворота казахстанской команды не смог завершить поединок из-за травмы.

2. Арсенал и Шахтер уладили все нюансы по трансферу Матвиенко. Последнее слово остается за английским клубом.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен - игрок Интера. Миланский клуб подтвердил подписание хавбека.

4. В бой идут вратари! Голкипер Динамо впервые сыграл как центрфорвард. Владислав Кучерук заменил травмированного автора дубля Ибрагима Каргбо.

5. Федерер ушел с семи матчболов в четвертьфинале Australian Open. Швейцарский теннисист едва не проиграл сотой ракетке мира Теннису Сандгрену.

6. 24 фотофакта и 8 цифр о Коби Брайанте. Sport.ua с помощью знаковых для каждого фана «Лейкерс» цифр рассказывает о легендарном игроке.

7. Сетьен не решит проблем Барселоны. Теперь это уже ясно. Sport.ua – о глобальном кризисе «блаугранас», который сейчас не решит ни новый тренер, ни Месси.

8. Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA. Лучшая украинская теннисистка улучшит позицию после австралийского мейджора.

9. По следам минувшего Евро. Обозреватель Sport.ua подводит итоги чемпионата Европы-2020 по гандболу.

10. Так Пятов или Тайсон? Шахтер опроверг информацию о новом капитане команды. Пока не Пятов.

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Источник — Sport.ua

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