ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен - игрок Интера

«Интер» на официальном сайте объявил о подписании 27-летнего датского полузащитника Кристиана Эриксена.
Игрок подписал контракт до середины 2024 года. Официально о трансферной сумме информации нет, но ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» получит около 20 миллионов евро.
Сумма связана с тем, что договор футболиста истекал летом 2020 года.
Эриксен был лидером лондонской команды, в составе которой провел 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 ассистов.
«Интер» рассчитывает, что новичок поможет прервать доминирование «Ювентуса» и выиграть Серию A. Команда Антонио Конте сейчас идет на 2-м месте.
Источник — ФК Интер
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