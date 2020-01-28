ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен - игрок Интера

«Интер» на официальном сайте объявил о подписании 27-летнего датского полузащитника Кристиана Эриксена.

Игрок подписал контракт до середины 2024 года. Официально о трансферной сумме информации нет, но ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» получит около 20 миллионов евро.

Сумма связана с тем, что договор футболиста истекал летом 2020 года.

Эриксен был лидером лондонской команды, в составе которой провел 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 ассистов.

«Интер» рассчитывает, что новичок поможет прервать доминирование «Ювентуса» и выиграть Серию A. Команда Антонио Конте сейчас идет на 2-м месте.