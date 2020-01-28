ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен - игрок Интера

Миланский клуб подтвердил подписание хавбека

  • 28.01.2020 15:12
  • 600 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен - игрок Интера
© twitter.com/Inter_en

«Интер» на официальном сайте объявил о подписании 27-летнего датского полузащитника Кристиана Эриксена.

Игрок подписал контракт до середины 2024 года. Официально о трансферной сумме информации нет, но ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» получит около 20 миллионов евро.

Сумма связана с тем, что договор футболиста истекал летом 2020 года.

Эриксен был лидером лондонской команды, в составе которой провел 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 ассистов.

«Интер» рассчитывает, что новичок поможет прервать доминирование «Ювентуса» и выиграть Серию A. Команда Антонио Конте сейчас идет на 2-м месте.

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Источник — ФК Интер

(4 голоса)

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Комментарии
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 28.01.2020 15:14
    0
    Для Інтера супер трансфер. Конте переманює всіх з АПЛ)). Санчес, Лукаку, Янг, Еріксен...зупиніть його))
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 28.01.2020 15:14
    0
    Для Інтера супер трансфер. Конте переманює всіх з АПЛ)). Санчес, Лукаку, Янг, Еріксен...зупиніть його))
    Ссылка
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