В бой идут вратари! Голкипер Динамо впервые сыграл как центрфорвард

Владислав Кучерук заменил травмированного автора дубля Ибрагима Каргбо

  • 28.01.2020 15:09
  • 1292 просмотра
  • 0 комментариев
В бой идут вратари! Голкипер Динамо впервые сыграл как центрфорвард
© ФК Динамо Киев. Владислав Кучерук

Голкипер киевского «Динамо» Владислав Кучерук впервые сыграл за бело-синих в качестве центрфорварда.

Подопечные Алексея Михайличенко завершили первую часть сборов в Турции победой над «Кайратом» из Казахстана со счетом 2:0.

Оба гола забил новичок Ибрагим Каргбо, однако в эпизоде со вторым голом получил травму и был вынужден покинуть поле с помощью врачей.

Судя по телекартинке, тренерский штаб «Динамо» хотел выпустить на замену Георгия Цитаишвили, который играл в первом тайме. Но судья матча запретил делать такую обратную замену. 

Поскольку у киевлян больше в запасе никого не оставалось, на 85-й минуте на поле в качестве центрфорварда впервые вышел голкипер Владислав Кучерук. 

Впрочем, за отведенное время Владислав результативными действиями не запомнился. Летом 2019 года Кучерук стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности