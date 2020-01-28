В бой идут вратари! Голкипер Динамо впервые сыграл как центрфорвард

Голкипер киевского «Динамо» Владислав Кучерук впервые сыграл за бело-синих в качестве центрфорварда.
Подопечные Алексея Михайличенко завершили первую часть сборов в Турции победой над «Кайратом» из Казахстана со счетом 2:0.
Оба гола забил новичок Ибрагим Каргбо, однако в эпизоде со вторым голом получил травму и был вынужден покинуть поле с помощью врачей.
Судя по телекартинке, тренерский штаб «Динамо» хотел выпустить на замену Георгия Цитаишвили, который играл в первом тайме. Но судья матча запретил делать такую обратную замену.
Поскольку у киевлян больше в запасе никого не оставалось, на 85-й минуте на поле в качестве центрфорварда впервые вышел голкипер Владислав Кучерук.
Впрочем, за отведенное время Владислав результативными действиями не запомнился. Летом 2019 года Кучерук стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.
Источник — Sport.ua
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