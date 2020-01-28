Пятая ракетка мира Элина Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Это стало известно после вылета Петры Квитовой в рамках 1/4 финала. Отметим, что чешка могла обойти Элину в случае своей победы на турнире. Ни одна из теннисисток, которые остались в борьбе за трофей, не смогут изменить положение украинки: Эшли Барти и Симона Халеп находятся выше в мировой классификации и могут только увеличить разрыв в очках, остальным даже победы не хватит, чтобы опередить Свитолину.
Отметим, что после завершения турнира Элина обойдет в рейтинге японку Наоми Осаку, которая не сумела защитить прошлогодний титул.
Предыдущий раз Свитолина находилась в топ-4 рейтинга WTA в октябре прошлого года. Ее личный рекорд – третья позиция.
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Источник — Sport.ua
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