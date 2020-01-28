Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA

Лучшая украинская теннисистка улучшит позицию после австралийского мейджора

  • 28.01.2020 09:26
  • 2001 просмотр
  • 4 комментария
Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Пятая ракетка мира Элина Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
Это стало известно после вылета Петры Квитовой в рамках 1/4 финала. Отметим, что чешка могла обойти Элину в случае своей победы на турнире. Ни одна из теннисисток, которые остались в борьбе за трофей, не смогут изменить положение украинки: Эшли Барти и Симона Халеп находятся выше в мировой классификации и могут только увеличить разрыв в очках, остальным даже победы не хватит, чтобы опередить Свитолину.
 
Отметим, что после завершения турнира Элина обойдет в рейтинге японку Наоми Осаку, которая не сумела защитить прошлогодний титул.
 
Предыдущий раз Свитолина находилась в топ-4 рейтинга WTA в октябре прошлого года. Ее личный рекорд – третья позиция.

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Persian
    online
    Persian, 28.01.2020 10:00
    0
    Эля наша гордость
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 28.01.2020 09:56
    0
    Логично, Свитолина всегда слабо начинает год. До Уимблдона она не вылетит с топ-10, практически при любой игре и результатах. А далее посмотрим)
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 28.01.2020 09:47
    +1
    kerch30, 28.01.2020 09:45
    Покорительница рейтинга но не побед на турнирах
    завидуй молча
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 28.01.2020 09:45
    0
    Покорительница рейтинга но не побед на турнирах
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 28.01.2020 09:47
    +1
    kerch30, 28.01.2020 09:45
    Покорительница рейтинга но не побед на турнирах
    завидуй молча
    Ссылка
    Persian
    online
    Persian, 28.01.2020 10:00
    0
    Эля наша гордость
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 28.01.2020 09:56
    0
    Логично, Свитолина всегда слабо начинает год. До Уимблдона она не вылетит с топ-10, практически при любой игре и результатах. А далее посмотрим)
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 28.01.2020 09:45
    0
    Покорительница рейтинга но не побед на турнирах
    Ссылка
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