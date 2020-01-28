Australian Open. Барти переиграла Квитову и вышла в полуфинал

Австралийка Эшли Барти (WTA 1) стала второй полуфиналисткой турнира Australian Open 2020, который проходит в Мельбурне.
Спортсменка из Австралии переиграла Петру Квитову из Чехии (WTA 8) в двух сетах. Матч длился 1 час и 46 минут.
В полуфинале первая ракетка мира на домашних кортах встретится с Софией Кенин из США (WTA 15), которая в четвертьфинале ранее победила Онс Жабер из Туниса.
Australian Open 2020
Женщины. 1/4 финала
Эшли Барти (Австралия) [1] – Петра Квитова (Чехия) [7] – 7:6 (8:6), 6:2
R-E-S-P-E-C-T@ashbarty | @Petra_Kvitova | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/bXqyS7W6fv— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020
Источник — Sport.ua
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