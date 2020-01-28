Australian Open. Барти переиграла Квитову и вышла в полуфинал

В полуфинале австралийская теннисистка встретится с Софией Кенин из США

  • 28.01.2020 05:51
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Australian Open. Барти переиграла Квитову и вышла в полуфинал
© Twitter

Австралийка Эшли Барти (WTA 1) стала второй полуфиналисткой турнира Australian Open 2020, который проходит в Мельбурне.

Спортсменка из Австралии переиграла Петру Квитову из Чехии (WTA 8) в двух сетах. Матч длился 1 час и 46 минут.

В полуфинале первая ракетка мира на домашних кортах встретится с Софией Кенин из США (WTA 15), которая в четвертьфинале ранее победила Онс Жабер из Туниса.

Australian Open 2020

Женщины. 1/4 финала 

Эшли Барти (Австралия) [1] – Петра Квитова (Чехия) [7] – 7:6 (8:6), 6:2

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Источник — Sport.ua

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