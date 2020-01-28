Australian Open. Американка Кенин стала первой полуфиналисткой турнира

В полуфинале она сыграет с Эшли Барти либо Петрой Квитовой

  • 28.01.2020 03:46
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Australian Open. Американка Кенин стала первой полуфиналисткой турнира
© Twitter. София Кенин

Американка София Кенин (WTA 15) стала первой полуфиналисткой турнира Australian Open 2020, который проходит в Мельбурне.

Спортсменка из США переиграла Онс Жабер из Туниса (WTA 78) в двух сетах. Матч длился 1 час и 33 минуты.

Кенин никогда раньше не добиралась до таких стадий на турнирах Большого шлема.

В полуфинале она встретится с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия).

Australian Open 2020

Женщины. 1/4 финала 

София Кенин (США) [14] – Онс Жабер (Тунис) – 6:4, 6:4

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Источник — Sport.ua

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