Australian Open. Американка Кенин стала первой полуфиналисткой турнира

Американка София Кенин (WTA 15) стала первой полуфиналисткой турнира Australian Open 2020, который проходит в Мельбурне.
Спортсменка из США переиграла Онс Жабер из Туниса (WTA 78) в двух сетах. Матч длился 1 час и 33 минуты.
Кенин никогда раньше не добиралась до таких стадий на турнирах Большого шлема.
В полуфинале она встретится с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия).
Australian Open 2020
Женщины. 1/4 финала
София Кенин (США) [14] – Онс Жабер (Тунис) – 6:4, 6:4
Источник — Sport.ua
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