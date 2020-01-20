Конор ярко победил Ковбоя, прорыв Семеренко, ничья Динамо в спарринге

Главные новости за 19-е января на Sport.ua

  • 20.01.2020 02:00
  • 337 просмотров
  • 1 комментарий
Конор ярко победил Ковбоя, прорыв Семеренко, ничья Динамо в спарринге
© Twitter. Конор Макгрегор
Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19-е января.
 
1. Хай-кик! Конор ярко победил Ковбоя, уничтожив соперника за 40 секунд! Шоу UFC 246 с участием Макгрегора и Серроне состоялось в Неваде.
 
2. Невянущие Семеренко, прорывы украинцев, королева Экхофф и пижон Фуркад. Денис Шаховец выделяет самые интересные события этапа Кубка мира в Рупольдинге.
 
3. Динамо сыграло вничью с Легией в первом спарринге на сборе в Турции. Команды обменялись голами в первом тайме.
 
4. Агент Тайсона прибыл в Украину для переговоров по уходу футболиста. «Горняки» получили запросы на переход бразильца от нескольких клубов Европы.
 
5. Лунин пропустил с Овьедо, но команда вырвала ничью в игре против Уэски. Украинский голкипер провел полный поединок в Сегунде.
 
6. Ювентус переиграл Парму за счет дубля Роналду и оторвался от Интера. «Ювентус» опережает «Интер» на 4 очка, «Лацио» еще в двух пунктах позади.
 
7. Ливерпуль одержал натужную победу над Манчестер Юнайтед. Исход принципиальной встречи находился в подвешенном состоянии до последних секунд.
 
8. Месси принес победу Барселоне, что позволило сравняться по очкам с Реалом. Турнирную таблицу возглавляют два гранда, набравшие по 43 очка.
 
9. Рупольдинг-2020. Фуркад выиграл персьют, Прима финишировал 11-м. Дмитрий Пидручный провалил гонку преследования.
 
10. Рупольдинг-2020. Экхофф выиграла персьют, Вита Семеренко прорвалась в топ-8. Валя Семеренко поднялась на 41 позицию по сравнению со спринтом.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 02:00
    0
    он избил его, а не победил.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 02:00
    0
    он избил его, а не победил.
    Ссылка
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