Лунин пропустил с Овьедо, но команда вырвала ничью в игре против Уэски

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл свой второй полный матч за «Овьедо» в Сегунде.
Украинец вышел в числе основных игроков клуба на домашний поединок 24-го тура против «Уэски». Игра завершилась вничью со счетом 1:1, причем хозяева поля забили гол на 90+7 минуте, в компенсированное время второго тайма.
Напомним, в дебютном матче за «Овьедо» против «Альмерии» (0:2) Андрей Лунин пропустил курьезный гол из-за недопонимания с новым партнером.
Сегунда. 24-й тур.
«Овьедо» – «Уэска» – 1:1
Голы: Ибраима Бальде, 90+7 – Эугени Вальдеррама, 54.
См. также: полная видеозапись матча
Источник — Sport.ua
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https://youtu.be/TMGrSYJZ39s?t=4515
Трудности перевода))
https://www.youtube.com/watch?v=TMGrSYJZ39s Real Oviedo - SD Huesca MD24 D1815
Трудности перевода))
https://www.youtube.com/channel/UCs3Gqvp1tO-nK-XNzFlopsg
-
Можна і футбол дивитись, і англійську мову тренувати з субтитрами.
Сегодня играли получше и если бы оборона была повнимательней, то можно было и другой результат иметь.
Трудности перевода))
https://www.youtube.com/watch?v=TMGrSYJZ39s Real Oviedo - SD Huesca MD24 D1815
https://www.youtube.com/channel/UCs3Gqvp1tO-nK-XNzFlopsg
-
Можна і футбол дивитись, і англійську мову тренувати з субтитрами.
Сегодня играли получше и если бы оборона была повнимательней, то можно было и другой результат иметь.
https://youtu.be/TMGrSYJZ39s?t=4515
Трудности перевода))
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