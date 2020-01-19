Лунин пропустил с Овьедо, но команда вырвала ничью в игре против Уэски

Украинский голкипер провел полный поединок в Сегунде

  • 19.01.2020 21:12
  • 4197 просмотров
  • 13 комментариев
Лунин пропустил с Овьедо, но команда вырвала ничью в игре против Уэски
© Ла Лига. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл свой второй полный матч за «Овьедо» в Сегунде.

Украинец вышел в числе основных игроков клуба на домашний поединок 24-го тура против «Уэски». Игра завершилась вничью со счетом 1:1, причем хозяева поля забили гол на 90+7 минуте, в компенсированное время второго тайма.

Напомним, в дебютном матче за «Овьедо» против «Альмерии» (0:2) Андрей Лунин пропустил курьезный гол из-за недопонимания с новым партнером.

Сегунда. 24-й тур.

«Овьедо» – «Уэска» – 1:1

Голы: Ибраима Бальде, 90+7 – Эугени Вальдеррама, 54.

См. также: полная видеозапись матча

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.01.2020 22:13
    0
    Evgene Boykinyuk, 19.01.2020 21:46
    выложили бы гол который пропустил
    гол, який пропустив Лунін
    https://youtu.be/TMGrSYJZ39s?t=4515
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 19.01.2020 22:07
    0
    Vgfxdr Jgvv, 19.01.2020 21:17
    Как сыграл, кто смотрел?
    Зіграв нормально, роботи мав небагато, один раз зіграв вдало на виході (кулаками), декілька раз класно робив точні довгі передачі, одна із яких дала початок гольовій атаці на останній хвилині. Пропустив на добиванні, перед цим відбив непростий удар суперника з другого поверху, але відбив на суперника, який і добив. Вина в голі мінімальна.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 19.01.2020 21:50
    0
    odiniznashih, 19.01.2020 21:33
    Кстати, парни, вас всех обманывают - на самом деле название команды соперников "Huesca."
    Трудности перевода))
    Значит плохо играют))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 19.01.2020 21:46
    0
    выложили бы гол который пропустил
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 19.01.2020 21:36
    +1
    гол на 1.15.
    https://www.youtube.com/watch?v=TMGrSYJZ39s Real Oviedo - SD Huesca MD24 D1815
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 19.01.2020 21:33
    +2
    Кстати, парни, вас всех обманывают - на самом деле название команды соперников "Huesca."
    Трудности перевода))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.01.2020 21:32
    +1
    В Youtube показують прямі трансляції англійською мовою 2-гу іспанську лігу LaLiga SmartBank
    https://www.youtube.com/channel/UCs3Gqvp1tO-nK-XNzFlopsg
    -
    Можна і футбол дивитись, і англійську мову тренувати з субтитрами.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.01.2020 21:29
    +1
    Гол забили на 97-й хвилині. Молодці Овьєдо - бились до кінця. Дуже цінна нічия.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 19.01.2020 21:26
    +2
    Будем надеяться что и дальше будет в основе играть и втянется, а то не радует что Яремчук поломался, ярмо с травмой и туманными перспективами, шахов не играет в Италии, Зина похоже в лучшем случае будет в ротации на не основные турниры та даже конопля и тот не факт что в тонусе будет. Ну хоть Малиновский вроде играет, хоть и не со старта, а так конечно увидим что будет к евро.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 19.01.2020 21:26
    0
    Vgfxdr Jgvv, 19.01.2020 21:17
    Как сыграл, кто смотрел?
    Посмотри выше трансляцию
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 19.01.2020 21:26
    +1
    Юрий Щербань, 19.01.2020 21:20
    нормально сыграл в пропущенном голе его вины нет было добивание с 3-х метров на последней минуте дал голевой пас и Ибра забил
    Не совсем голевой, скорее ключевой с которого началась атака.
    Сегодня играли получше и если бы оборона была повнимательней, то можно было и другой результат иметь.
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 19.01.2020 21:20
    +6
    нормально сыграл в пропущенном голе его вины нет было добивание с 3-х метров на последней минуте дал голевой пас и Ибра забил
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 19.01.2020 21:19
    +5
    6,8 оценка Лунину за матч. Учитывая пропущенный гол это высокий бал. Значит отстоял хорошо. Для сравнения у воротника Уэски оценка 6,1.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 19.01.2020 21:17
    +1
    Как сыграл, кто смотрел?
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 19.01.2020 21:20
    +6
    нормально сыграл в пропущенном голе его вины нет было добивание с 3-х метров на последней минуте дал голевой пас и Ибра забил
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 19.01.2020 21:19
    +5
    6,8 оценка Лунину за матч. Учитывая пропущенный гол это высокий бал. Значит отстоял хорошо. Для сравнения у воротника Уэски оценка 6,1.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 19.01.2020 21:33
    +2
    Кстати, парни, вас всех обманывают - на самом деле название команды соперников "Huesca."
    Трудности перевода))
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 19.01.2020 21:26
    +2
    Будем надеяться что и дальше будет в основе играть и втянется, а то не радует что Яремчук поломался, ярмо с травмой и туманными перспективами, шахов не играет в Италии, Зина похоже в лучшем случае будет в ротации на не основные турниры та даже конопля и тот не факт что в тонусе будет. Ну хоть Малиновский вроде играет, хоть и не со старта, а так конечно увидим что будет к евро.
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 19.01.2020 21:36
    +1
    гол на 1.15.
    https://www.youtube.com/watch?v=TMGrSYJZ39s Real Oviedo - SD Huesca MD24 D1815
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.01.2020 21:32
    +1
    В Youtube показують прямі трансляції англійською мовою 2-гу іспанську лігу LaLiga SmartBank
    https://www.youtube.com/channel/UCs3Gqvp1tO-nK-XNzFlopsg
    -
    Можна і футбол дивитись, і англійську мову тренувати з субтитрами.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.01.2020 21:29
    +1
    Гол забили на 97-й хвилині. Молодці Овьєдо - бились до кінця. Дуже цінна нічия.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 19.01.2020 21:26
    +1
    Юрий Щербань, 19.01.2020 21:20
    нормально сыграл в пропущенном голе его вины нет было добивание с 3-х метров на последней минуте дал голевой пас и Ибра забил
    Не совсем голевой, скорее ключевой с которого началась атака.
    Сегодня играли получше и если бы оборона была повнимательней, то можно было и другой результат иметь.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 19.01.2020 21:17
    +1
    Как сыграл, кто смотрел?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.01.2020 22:13
    0
    Evgene Boykinyuk, 19.01.2020 21:46
    выложили бы гол который пропустил
    гол, який пропустив Лунін
    https://youtu.be/TMGrSYJZ39s?t=4515
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 19.01.2020 22:07
    0
    Vgfxdr Jgvv, 19.01.2020 21:17
    Как сыграл, кто смотрел?
    Зіграв нормально, роботи мав небагато, один раз зіграв вдало на виході (кулаками), декілька раз класно робив точні довгі передачі, одна із яких дала початок гольовій атаці на останній хвилині. Пропустив на добиванні, перед цим відбив непростий удар суперника з другого поверху, але відбив на суперника, який і добив. Вина в голі мінімальна.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 19.01.2020 21:50
    0
    odiniznashih, 19.01.2020 21:33
    Кстати, парни, вас всех обманывают - на самом деле название команды соперников "Huesca."
    Трудности перевода))
    Значит плохо играют))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 19.01.2020 21:46
    0
    выложили бы гол который пропустил
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 19.01.2020 21:26
    0
    Vgfxdr Jgvv, 19.01.2020 21:17
    Как сыграл, кто смотрел?
    Посмотри выше трансляцию
    Ссылка
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