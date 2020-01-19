Лунин пропустил с Овьедо, но команда вырвала ничью в игре против Уэски

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл свой второй полный матч за «Овьедо» в Сегунде.

Украинец вышел в числе основных игроков клуба на домашний поединок 24-го тура против «Уэски». Игра завершилась вничью со счетом 1:1, причем хозяева поля забили гол на 90+7 минуте, в компенсированное время второго тайма.

Напомним, в дебютном матче за «Овьедо» против «Альмерии» (0:2) Андрей Лунин пропустил курьезный гол из-за недопонимания с новым партнером.

Сегунда. 24-й тур.

«Овьедо» – «Уэска» – 1:1

Голы: Ибраима Бальде, 90+7 – Эугени Вальдеррама, 54.

См. также: полная видеозапись матча