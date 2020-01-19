Лунин выйдет в основном составе Овьедо на поединок с Уэской

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе в очередном матче «Овьедо» в Сегунде.
Украинец назван в числе основных игроков клуба на домашний поединок 24-го тура против «Уэски».
Напомним, в дебютном матче за «Овьедо» против «Альмерии» (0:2) Андрей Лунин пропустил курьезный гол из-за недопонимания с новым партнером.
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Источник — Sport.ua
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