Лунин выйдет в основном составе Овьедо на поединок с Уэской

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе в очередном матче «Овьедо» в Сегунде.

Украинец назван в числе основных игроков клуба на домашний поединок 24-го тура против «Уэски».

Напомним, в дебютном матче за «Овьедо» против «Альмерии» (0:2) Андрей Лунин пропустил курьезный гол из-за недопонимания с новым партнером.