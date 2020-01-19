Лунин выйдет в основном составе Овьедо на поединок с Уэской

Очередной матч Сегунды начнется в 19:15 по киевскому времени

  • 19.01.2020 18:28
  • 1633 просмотра
  • 2 комментария
Лунин выйдет в основном составе Овьедо на поединок с Уэской
© Twitter. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе в очередном матче «Овьедо» в Сегунде.

Украинец назван в числе основных игроков клуба на домашний поединок 24-го тура против «Уэски».

Напомним, в дебютном матче за «Овьедо» против «Альмерии» (0:2) Андрей Лунин пропустил курьезный гол из-за недопонимания с новым партнером.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 19.01.2020 19:02
    0
    давай, уверенно стой, 100500 шансов тебе даже в овьедо не буду давать.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 19.01.2020 18:40
    +4
    Лунину уверенной игры в рамке, а Овьедо победы!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 19.01.2020 18:40
    +4
    Лунину уверенной игры в рамке, а Овьедо победы!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 19.01.2020 19:02
    0
    давай, уверенно стой, 100500 шансов тебе даже в овьедо не буду давать.
    Ссылка
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