Григорчук покинул Астану, Барселону возглавил Сетьен

Главные новости за 13-е января на Sport.ua

  • 14.01.2020 06:00
  • 602 просмотра
  • 0 комментариев
Григорчук покинул Астану, Барселону возглавил Сетьен
© fcastana.kz. Роман Григорчук
Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13-е января.
 
1. ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук покинул Астану. Контракт с украинским специалистом был расторгнут по соглашению сторон.
 
2. ОФИЦИАЛЬНО. Кике Сетьен – главный тренер Барселоны. Бывший наставник «Бетиса» возглавил каталонский клуб.
 
3. Зидан не понимает, почему Лунин не получал практики в Вальядолиде. Французский коуч высокого мнения об украинском страже ворот.
 
4. Заря назвала двух потенциальных новичков. Виктор Скрипник просматривает двух новобранцев.
 
5. Кубок Федерации. Сборная Украины узнала соперников. Соревнования пройдут в Таллине в период с 5 по 8 февраля.
 
6. Лунин может продолжить карьеру в Бельгии. В переговорах с «Овьедо» возникли сложности.
 
 
8. В ближайшее время донецкий Шахтер запустит собственный телеканал. Новый клубный телеканал может стартовать уже в начале весенней части сезона.
 
9. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала трех новичков. Артем Гордиенко, Роман Вантух и Богдан Мышенко стали игроками клуба.
 
10. У Австрии класс игроков выше! Что думают в Австрии про сборную Украины. 22 июня команда Франко Фоды встретится со сборной Андрея Шевченко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности