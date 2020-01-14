Григорчук покинул Астану, Барселону возглавил Сетьен

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13-е января.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук покинул Астану. Контракт с украинским специалистом был расторгнут по соглашению сторон.
2. ОФИЦИАЛЬНО. Кике Сетьен – главный тренер Барселоны. Бывший наставник «Бетиса» возглавил каталонский клуб.
3. Зидан не понимает, почему Лунин не получал практики в Вальядолиде. Французский коуч высокого мнения об украинском страже ворот.
4. Заря назвала двух потенциальных новичков. Виктор Скрипник просматривает двух новобранцев.
5. Кубок Федерации. Сборная Украины узнала соперников. Соревнования пройдут в Таллине в период с 5 по 8 февраля.
6. Лунин может продолжить карьеру в Бельгии. В переговорах с «Овьедо» возникли сложности.
7. ФИФА подтвердила, что Динамо заплатило Юности €150 тысяч за Ярмоленко. В споре между клубами поставлена точка.
8. В ближайшее время донецкий Шахтер запустит собственный телеканал. Новый клубный телеканал может стартовать уже в начале весенней части сезона.
9. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала трех новичков. Артем Гордиенко, Роман Вантух и Богдан Мышенко стали игроками клуба.
10. У Австрии класс игроков выше! Что думают в Австрии про сборную Украины. 22 июня команда Франко Фоды встретится со сборной Андрея Шевченко.
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Источник — Sport.ua
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