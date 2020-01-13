Лунин может продолжить карьеру в Бельгии

В переговорах с «Овьедо» возникли сложности

  • 13.01.2020 20:08
  • 3521 просмотр
  • 7 комментариев
Лунин может продолжить карьеру в Бельгии
© ФК Реал Вальядолид. Андрей Лунин

Сейчас вратарь «Реала» Андрей Лунин выступает на правах аренды за «Вальядолид», однако из-за недостаточного количества игровой практики может покинуть клуб.

Украинский голкипер близок к переходу в «Овьедо», однако, по информации журналиста As Игнасио Бальядора, у Лунина возник вариант с продолжением карьеры в одном из бельгийских клубов:

«Сейчас Лига не дала разрешения [на переход в «Овьедо»]. Лунин имеет предложения из-за рубежа, и наиболее реальный вариант – Бельгия, если переговоры с «Овьедо» сорвутся».

За полгода в «Вальядолиде» Лунин провел всего два матча – оба в Кубке Испании.

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Источник — As.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 13.01.2020 21:03
    0
    digsum, 13.01.2020 20:17
    И часто из нашего чемпионата переходят в АПЛ или Серию А?
    Ну, в полне реально перейти в АПЛ или Серию А, как Троссард, Кастань или Малиновский. Это только из Генка. За остальными клубами не следил...
    Было б норм, если Лунин в Гент к остальным нашим пацикам перешёл - "акклиматизация" б прошла незаметно)
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 13.01.2020 20:33
    -1
    Було б непогано, головне щоб практика була!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.01.2020 20:21
    +1
    digsum, 13.01.2020 20:17
    И часто из нашего чемпионата переходят в АПЛ или Серию А?
    Я про то что в Бельгии наши приживаются,я не сравнюю УПЛ и Лигу Жюпилер
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 13.01.2020 20:17
    +1
    Golhrenshtanga, 13.01.2020 20:10
    Бельгия это наш чемпионат
    И часто из нашего чемпионата переходят в АПЛ или Серию А?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 13.01.2020 20:16
    +4
    Пусть валит из той Испании куда угодно ( кроме рашки) Главное чтоб была стабильная игровая практика. Не должен чемпион мира лавку греть!
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 13.01.2020 20:13
    +3
    Бельгия это нормально. Если только играть
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    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.01.2020 20:10
    +4
    Бельгия это наш чемпионат
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 13.01.2020 20:16
    +4
    Пусть валит из той Испании куда угодно ( кроме рашки) Главное чтоб была стабильная игровая практика. Не должен чемпион мира лавку греть!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.01.2020 20:10
    +4
    Бельгия это наш чемпионат
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 13.01.2020 20:13
    +3
    Бельгия это нормально. Если только играть
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.01.2020 20:21
    +1
    digsum, 13.01.2020 20:17
    И часто из нашего чемпионата переходят в АПЛ или Серию А?
    Я про то что в Бельгии наши приживаются,я не сравнюю УПЛ и Лигу Жюпилер
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 13.01.2020 20:17
    +1
    Golhrenshtanga, 13.01.2020 20:10
    Бельгия это наш чемпионат
    И часто из нашего чемпионата переходят в АПЛ или Серию А?
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 13.01.2020 21:03
    0
    digsum, 13.01.2020 20:17
    И часто из нашего чемпионата переходят в АПЛ или Серию А?
    Ну, в полне реально перейти в АПЛ или Серию А, как Троссард, Кастань или Малиновский. Это только из Генка. За остальными клубами не следил...
    Было б норм, если Лунин в Гент к остальным нашим пацикам перешёл - "акклиматизация" б прошла незаметно)
    Ссылка
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