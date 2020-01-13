Лунин может продолжить карьеру в Бельгии

Сейчас вратарь «Реала» Андрей Лунин выступает на правах аренды за «Вальядолид», однако из-за недостаточного количества игровой практики может покинуть клуб.

Украинский голкипер близок к переходу в «Овьедо», однако, по информации журналиста As Игнасио Бальядора, у Лунина возник вариант с продолжением карьеры в одном из бельгийских клубов:

«Сейчас Лига не дала разрешения [на переход в «Овьедо»]. Лунин имеет предложения из-за рубежа, и наиболее реальный вариант – Бельгия, если переговоры с «Овьедо» сорвутся».

За полгода в «Вальядолиде» Лунин провел всего два матча – оба в Кубке Испании.