Лунин близок к переходу из Вальядолида в Овьедо

12 января украинский голкипер отсутствовал на тренировке «Вальядолида»

  • 13.01.2020 09:34
  • 11759 просмотров
  • 32 комментария
Лунин близок к переходу из Вальядолида в Овьедо
© Twitter. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины и испанского клуба «Вальядолид» Андрей Лунин, права на которого принадлежат «Реалу» из Мадрида, в январское трансферное окно сменит клуб.

Скорее всего, вратарь проведет вторую часть сезона в «Овьедо», команде Сегунды, второго испанского дивизиона. Ожидается, что Лунин в новом клубе получит полноценную игровую практику, в отличие от «Вальядолида», где он сыграл лишь две кубковых игры и ни разу не вышел на поле в матчах Ла Лиги.

По данным испанских журналистов, 12 января украинец отсутствовал на тренировке «Вальядолида». Голкипер и его отец утрясают последние детали своего ухода из клуба.

Руководство клуба понимает, что Лунин ищет команду, которая гарантирует ему игровое время, и заранее реагирует на возможность его вероятного ухода. Так, «Вальядолид» уже вернул из аренды своего вратаря Хосе Антонио Каро.

Напомним, 11 января Лунин выиграл серию пенальти за «Вальядолид» в Кубке Испании. Украинский голкипер отлично проявил себя в матче против «Марбельи».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    tank72063
      tank72063, 13.01.2020 11:30
    -1
    бегает по клубам как голый по бане...без тазика
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 09:26
    0
    Всё таки будет дерби Лунин против Зозули
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 13.01.2020 08:44
    +2
    Отдайте его Заре в аренду!!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.01.2020 08:25
    0
    Вот почему молодым талантам опасно идти сразу в топ клубы. Но я не вижу большой проблемы в ситуации. Лунин - не тот парень, который будет довольствоваться минимумом.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.01.2020 07:32
    0
    Kiziak, 13.01.2020 06:35
    Девочка по вызову😘😘😘
    Ибра тоже много клубов сменил
    Ссылка
    Kiziak
      Kiziak, 13.01.2020 06:35
    0
    Девочка по вызову😘😘😘
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.01.2020 04:22
    -4
    новому воротнику всегда тяжело пробиться в новом клубе, это не полевой игрок. носитесь со своим луниным как курица с яйцом. достала уже это серия новостей "лунин скоро сходит в толчок".
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.01.2020 04:06
    -4
    Vgfxdr Jgvv, 13.01.2020 01:00
    Нахрен оно спрашивается надо быть # 2, когда так можно и на всю карьеру застрять, если очевидно что он может быть в любом другом клубе основным
    он и в Реале может быть основным, где ему ещё гарантированно место в один, даже в шахтёре Пятов святая корова и он будет греть лавку также как в Леганесе и Валядоле.
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 13.01.2020 03:57
    -3
    Какие вы тут все оптимисты ну будет и дальше с марбельями расингами пенальти брать, уровень Оболонь Бровар Руха ,Ворсклы эти команды((...на этом карьере конец ,а если он сядет на лавку в Овьедо то вобще пизд..надо не быть дальновидным с самого перспективного превратится ненужным даже вальедолиду и леганесу.....
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.01.2020 01:45
    +1
    якщо не буде грати вже, найближчим часом - всере кар'єру стовідсотково!
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 13.01.2020 01:00
    +1
    kvlad200760, 13.01.2020 00:51
    В 15 матчах пропустити 25 м*ячів то не досить таки високий показник(20-5 сухих=15).І навіть якщо Зінедін зробить Луку другим воротарем,то краще грати в Сегунді а не сидіти в Примері.А саме така доля чекає другого воротаря Реала,доки Куртуа в порядку!
    Нахрен оно спрашивается надо быть # 2, когда так можно и на всю карьеру застрять, если очевидно что он может быть в любом другом клубе основным
    Ссылка
    DimaMelnyk
    DimaMelnyk, 13.01.2020 00:55
    -3
    Вообшім літом - Welcome to Shakhtar
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    online
    Kangoo Dingoo, 13.01.2020 00:54
    -2
    kvlad200760, 13.01.2020 00:51
    В 15 матчах пропустити 25 м*ячів то не досить таки високий показник(20-5 сухих=15).І навіть якщо Зінедін зробить Луку другим воротарем,то краще грати в Сегунді а не сидіти в Примері.А саме така доля чекає другого воротаря Реала,доки Куртуа в порядку!
    Тоді краще йти з того Реалу і шукати свою команду. Чомусь мені здається що після Євро, Шева стане тренером Мілана і забере Луніна до себе . Принаймі хочеться в це вірити.
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 13.01.2020 00:51
    -1
    Kangoo Dingoo, 13.01.2020 00:47
    25 пропущених і 5 сухих матчів. Тут головне практика. Тай ще фактор синочок зіграє...
    В 15 матчах пропустити 25 м*ячів то не досить таки високий показник(20-5 сухих=15).І навіть якщо Зінедін зробить Луку другим воротарем,то краще грати в Сегунді а не сидіти в Примері.А саме така доля чекає другого воротаря Реала,доки Куртуа в порядку!
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 13.01.2020 00:47
    -1
    Evgene Boykinyuk, 13.01.2020 00:19
    Жаль не в лалиге будет, но гарантированная практика в Сегунде наверное лучший вариант, чем полировать лавку.
    Цілком згоден.Для отримання практики можна і в Сегунді пограти,головне виходити в основі.За межі Іспаніїї наврядчи Луніна віддадуть,да і продавати його не будуть(не для того купували).Але краще грати постійно в Сегунді,ніж сидіти на лаві в Примері!А там вже все буде від самого Андрія залежати!
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    online
    Kangoo Dingoo, 13.01.2020 00:47
    0
    Alex86 1, 13.01.2020 00:37
    дивлячись на якому рівні провів
    25 пропущених і 5 сухих матчів. Тут головне практика. Тай ще фактор синочок зіграє...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.01.2020 00:37
    +1
    Kangoo Dingoo, 13.01.2020 00:34
    А тим часом Лука Зідан провів вже 20 матчів за аутсайдера Сегунди Расінга. І тут буде питання кого Зідан зробить 2 голкіпером і новому сезоні.
    дивлячись на якому рівні провів
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    online
    Kangoo Dingoo, 13.01.2020 00:34
    0
    А тим часом Лука Зідан провів вже 20 матчів за аутсайдера Сегунди Расінга. І тут буде питання кого Зідан зробить 2 голкіпером і новому сезоні.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.01.2020 00:22
    +3
    Evgene Boykinyuk, 13.01.2020 00:19
    Жаль не в лалиге будет, но гарантированная практика в Сегунде наверное лучший вариант, чем полировать лавку.
    Да, вообще нормас все, бо если что случится с пятовым, то будет практика у хорошего воротника на евро, а не ситуация что выпустить некого нормального на ворота, ну а после аренды да евро (если посчастливится сыграть) то точно будет какой-то переход хороший - аренда или продажа может
    Ссылка
    musuk
    musuk, 13.01.2020 00:21
    -7
    Maks7777, 13.01.2020 00:00
    Набор слов когда Лунин через гола два будет играть а минаеее максимум и и то на лавкее,отец дорешается там ,вот тебе и молодой талант что будет играть в Овьедо ,чигринский хоть в шахту вернулся а это чудо юдо доиграется с такой карьерой,успехов конечно ему ну это полное дно
    По твоїх словах - хто не в Шахтарі той ган...он?
    P.S. В тебе реально граматика храмає
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 23:48
    +9
    Отлично! Как для воротника то практика главное, а если будут лупасить почаще по воротам так только +, проявит себя там и 100 % пойдет на повышение
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.01.2020 00:13
    +5
    К слову заря претендующая чуть ли не на серебро в чукре вылетает в ЛЕ от последней команды ла лиги, которая за весь сезон пока набрала 11 очков, поэтому даже первая лига их достаточно сильное первенство как для получения практики молодому игроку
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.01.2020 00:08
    +5
    Maks7777, 13.01.2020 00:00
    Набор слов когда Лунин через гола два будет играть а минаеее максимум и и то на лавкее,отец дорешается там ,вот тебе и молодой талант что будет играть в Овьедо ,чигринский хоть в шахту вернулся а это чудо юдо доиграется с такой карьерой,успехов конечно ему ну это полное дно
    Он туда вообще-то предположительно на пол года едет за практикой, а не карьеру завершать + куда б посоветовали ему уйти в аренду?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.01.2020 00:22
    +3
    Evgene Boykinyuk, 13.01.2020 00:19
    Жаль не в лалиге будет, но гарантированная практика в Сегунде наверное лучший вариант, чем полировать лавку.
    Да, вообще нормас все, бо если что случится с пятовым, то будет практика у хорошего воротника на евро, а не ситуация что выпустить некого нормального на ворота, ну а после аренды да евро (если посчастливится сыграть) то точно будет какой-то переход хороший - аренда или продажа может
    Ссылка
    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 12.01.2020 23:55
    +3
    Maks7777, 12.01.2020 23:46
    Это ребята уже дно полное считался вторым третьим Реалом лучшего клуба испаниии,а перейдет с худший клуб второго левищионо это реально дно после Овьедо уже сложно забыть хорошем вратарём 2 лиги испаниии,,дожился тёлочка его папа полу агент решают реал вобще плюнул на него так имей хоть каплю уважения к себе ,так ещё перейдет в Овьедо и там лавку будет греть так дорога тебе то,чно в чемпионат Азербайджана Казахстана и то те клубы которые борются за выживание(((((И честно сказать на евро если шева умный дорога закрыта ,Зозули нахер не брать вторым третим нападающим который клуб борется за выход в Ла лигу зато вратаря с последнего клуба Сегунды это пизд......
    просто набор слов
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 13.01.2020 08:44
    +2
    Отдайте его Заре в аренду!!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.01.2020 01:45
    +1
    якщо не буде грати вже, найближчим часом - всере кар'єру стовідсотково!
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 13.01.2020 01:00
    +1
    kvlad200760, 13.01.2020 00:51
    В 15 матчах пропустити 25 м*ячів то не досить таки високий показник(20-5 сухих=15).І навіть якщо Зінедін зробить Луку другим воротарем,то краще грати в Сегунді а не сидіти в Примері.А саме така доля чекає другого воротаря Реала,доки Куртуа в порядку!
    Нахрен оно спрашивается надо быть # 2, когда так можно и на всю карьеру застрять, если очевидно что он может быть в любом другом клубе основным
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.01.2020 00:37
    +1
    Kangoo Dingoo, 13.01.2020 00:34
    А тим часом Лука Зідан провів вже 20 матчів за аутсайдера Сегунди Расінга. І тут буде питання кого Зідан зробить 2 голкіпером і новому сезоні.
    дивлячись на якому рівні провів
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 09:26
    0
    Всё таки будет дерби Лунин против Зозули
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.01.2020 08:25
    0
    Вот почему молодым талантам опасно идти сразу в топ клубы. Но я не вижу большой проблемы в ситуации. Лунин - не тот парень, который будет довольствоваться минимумом.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.01.2020 07:32
    0
    Kiziak, 13.01.2020 06:35
    Девочка по вызову😘😘😘
    Ибра тоже много клубов сменил
    Ссылка
    Kiziak
    online
      Kiziak, 13.01.2020 06:35
    0
    Девочка по вызову😘😘😘
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    online
    Kangoo Dingoo, 13.01.2020 00:47
    0
    Alex86 1, 13.01.2020 00:37
    дивлячись на якому рівні провів
    25 пропущених і 5 сухих матчів. Тут головне практика. Тай ще фактор синочок зіграє...
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    online
    Kangoo Dingoo, 13.01.2020 00:34
    0
    А тим часом Лука Зідан провів вже 20 матчів за аутсайдера Сегунди Расінга. І тут буде питання кого Зідан зробить 2 голкіпером і новому сезоні.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.01.2020 00:19
    0
    Жаль не в лалиге будет, но гарантированная практика в Сегунде наверное лучший вариант, чем полировать лавку.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности