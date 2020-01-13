Зидан не понимает, почему Лунин не получал практики в Вальядолиде

Французский коуч высокого мнения об украинском страже ворот

  • 13.01.2020 20:56
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  • 1 комментарий
Зидан не понимает, почему Лунин не получал практики в Вальядолиде
© Twitter. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не понимает, почему украинский голкипер Андрей Лунин, которого мадридцы летом минувшего года отдали в аренду «Вальядолиду», не получал игровой практики в этой команде.

В текущем розыгрыше Ла Лиги место в воротах «Вальядолида» получает исключительно 31-летний Жорди Масип, который провел уже 19 поединков. Во всех этих матчах Лунин оказывался на скамье запасных, так и не получив возможности выйти на поле даже на замену.

По этой причине «Реал», как сообщалось ранее, намерен в ближайшее время расторгнуть договор аренды по Лунину с «Вальядолидом», так как в нем содержалась опция про обязательное количество матчей, которые украинец должен провести, но она не выполняется.

В случае возвращения Лунина в «Реал», он не останется в Мадриде на вторую часть сезона. Вероятнее всего, кипер перейдет на правах аренды в «Овьедо», либо же будет позаимствован командой из чемпионата Бельгии.

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 13.01.2020 21:13
    -1
    Потому, что Реал отдает его в такие аренды, где в Лунине особо не нуждаются.
    100% вина Реала.
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