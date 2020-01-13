ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук покинул Астану

Казахстанская «Астана» по соглашению сторон расторгла контракт с главным тренером команды Романом Григорчуком.

Украинский специалист возглавил команду в середине сезона 2018 года, после чего в связи с семейными обстоятельствами покинул клуб , вернувшись к выполнению своих обязательств в январе 2019 года.

В прошлом сезоне вместе с командой Григорчук выиграл Суперкубок Казахстана, Премьер-Лигу и вывел команду в группу Лиги Европы. Также клуб покинули ассистенты тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

Клуб поблагодарил украинского тренера за проделанную работу и пожелал ему успешного продолжения тренерской карьеры.