ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук покинул Астану

Казахстанская «Астана» по соглашению сторон расторгла контракт с главным тренером команды Романом Григорчуком.
Украинский специалист возглавил команду в середине сезона 2018 года, после чего в связи с семейными обстоятельствами покинул клуб, вернувшись к выполнению своих обязательств в январе 2019 года.
В прошлом сезоне вместе с командой Григорчук выиграл Суперкубок Казахстана, Премьер-Лигу и вывел команду в группу Лиги Европы. Также клуб покинули ассистенты тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.
Клуб поблагодарил украинского тренера за проделанную работу и пожелал ему успешного продолжения тренерской карьеры.
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Источник — ФК Астана
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а если серьёзно - то он выйграл всё во внутреннем первеснтве, попал в групповой этап ЛЕ (это уже успех) и так добавлся одной победы против МЮ
Как по мне, не готова оказалась его команда , ой как не готова...
Как по мне, не готова оказалась его команда , ой как не готова...
Как по мне, не готова оказалась его команда , ой как не готова...
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