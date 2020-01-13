ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук покинул Астану

Контракт с украинским специалистом был расторгнут по соглашению сторон

  • 13.01.2020 14:05
  • 2747 просмотров
  • 11 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук покинул Астану
© ФК Астана. Роман Григорчук
Казахстанская «Астана» по соглашению сторон расторгла контракт с главным тренером команды Романом Григорчуком.
  
Украинский специалист возглавил команду в середине сезона 2018 года, после чего в связи с семейными обстоятельствами покинул клуб, вернувшись к выполнению своих обязательств в январе 2019 года.
 
В прошлом сезоне вместе с командой Григорчук выиграл Суперкубок Казахстана, Премьер-Лигу и вывел команду в группу Лиги Европы. Также клуб покинули ассистенты тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.
 
Клуб поблагодарил украинского тренера за проделанную работу и пожелал ему успешного продолжения тренерской карьеры.
 
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Источник — ФК Астана

(16 голосов)

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 13.01.2020 15:04
    0
    В динамо !
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    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 14:51
    -1
    читал о переговорах Григорчука с Слованом из Словакии..... может утка?
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    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 14:50
    +1
    Григорчук Динамо нафиг не нужен,будет тот же результат
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    Trollface
    online
      Trollface, 13.01.2020 14:47
    0
    Хороший тренер нужен дома.
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    Slevin
      Slevin, 13.01.2020 14:46
    -1
    может он захотел расторгнуть контракт потому что Суркис предложил возкглавить Динамо? )))
    а если серьёзно - то он выйграл всё во внутреннем первеснтве, попал в групповой этап ЛЕ (это уже успех) и так добавлся одной победы против МЮ
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    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 13.01.2020 14:39
    0
    Alehandro, 13.01.2020 14:36
    Если учитывать, что цель руководства была "дойти до группового этапа", то не вижу проблемы в провальном выступлении на самом групповом этапе
    Ну вероятно же при вопросе : что будем делать чтоб было лучше ( аппетит то приходит во время еды) не сошлись таки в чём-то
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 13.01.2020 14:36
    0
    Евгений Семыкин, 13.01.2020 14:20
    Как бы так с Вами не согласиться... 6 матчей .. 4 забитых, 19 пропущеных... В группе с АЗ и Паризаном ( это при том что Сульшер таки подарил 3 очка ).
    Как по мне, не готова оказалась его команда , ой как не готова...
    Если учитывать, что цель руководства была "дойти до группового этапа", то не вижу проблемы в провальном выступлении на самом групповом этапе
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    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 13.01.2020 14:20
    -2
    ternow, 13.01.2020 14:13
    Странно: вышла " Астана" в группу ЛЕ, выглядела там неплохо- и все равно не угодил руководству?)))
    Как бы так с Вами не согласиться... 6 матчей .. 4 забитых, 19 пропущеных... В группе с АЗ и Паризаном ( это при том что Сульшер таки подарил 3 очка ).
    Как по мне, не готова оказалась его команда , ой как не готова...
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    ternow
      ternow, 13.01.2020 14:13
    +2
    Странно: вышла " Астана" в группу ЛЕ, выглядела там неплохо- и все равно не угодил руководству?)))
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.01.2020 14:12
    +1
    Скорее всего возглавит один из клубов первой лиги претендующего на повышение! На руководство Динамо надежды нет!
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    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 13.01.2020 14:12
    -1
    Не зашли руководству оправдания в ЛЕ ?)
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    ternow
      ternow, 13.01.2020 14:13
    +2
    Странно: вышла " Астана" в группу ЛЕ, выглядела там неплохо- и все равно не угодил руководству?)))
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    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 14:50
    +1
    Григорчук Динамо нафиг не нужен,будет тот же результат
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.01.2020 14:12
    +1
    Скорее всего возглавит один из клубов первой лиги претендующего на повышение! На руководство Динамо надежды нет!
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 13.01.2020 15:04
    0
    В динамо !
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.01.2020 14:47
    0
    Хороший тренер нужен дома.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 13.01.2020 14:39
    0
    Alehandro, 13.01.2020 14:36
    Если учитывать, что цель руководства была "дойти до группового этапа", то не вижу проблемы в провальном выступлении на самом групповом этапе
    Ну вероятно же при вопросе : что будем делать чтоб было лучше ( аппетит то приходит во время еды) не сошлись таки в чём-то
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 13.01.2020 14:36
    0
    Евгений Семыкин, 13.01.2020 14:20
    Как бы так с Вами не согласиться... 6 матчей .. 4 забитых, 19 пропущеных... В группе с АЗ и Паризаном ( это при том что Сульшер таки подарил 3 очка ).
    Как по мне, не готова оказалась его команда , ой как не готова...
    Если учитывать, что цель руководства была "дойти до группового этапа", то не вижу проблемы в провальном выступлении на самом групповом этапе
    Ссылка
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