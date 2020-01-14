ОФИЦИАЛЬНО. Кике Сетьен – главный тренер Барселоны

Бывший наставник «Бетиса» возглавил каталонский клуб

  • 14.01.2020 00:55
  • 1578 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Кике Сетьен – главный тренер Барселоны
© Gambling Happy. Кике Сетьен

«Барселона» официально объявила о назначении на должность главного тренера команды Кике Сетьена.

На этом посту специалист заменил Эрнесто Вальверде, которого 13 января отправили в отставку.

61-летний специалист подписал контракт с клубом до лета 2022 года. Официальная презентация Сетьена в качестве тренера «Барселоны» состоится 14 января.

Последним клубом Сетьена был «Бетис», который он покинул в конце прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось договориться с Вальверде о расторжении контракта.

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Источник — ФК Барселона

(2 голоса)

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Комментарии
    max.khoduk
      max.khoduk, 14.01.2020 01:34
    +1
    Отличная новость! Особенно, как для болельщика Реала
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    TarasTaras94
      TarasTaras94, 14.01.2020 01:28
    -2
    andriychornyy, 14.01.2020 01:12
    Один з кращих сучасних тренерів-тактиків. Чекаємо від Барси чемпіонство і ЛЧ?
    Вальверде доречі теж вважали крутим тактиком
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    pas2012
    online
      pas2012, 14.01.2020 01:27
    0
    Першим кого потрібно вже давно відправити це президента Бартоломеу,а потім вже Вальверде.
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 14.01.2020 01:26
    +1
    Вообще первый раз слышу о таком человеке Кике Сетьене, руководство Барсы не берет громких имен в главные тренера в последние годы. О Вальверде кстати тоже впервые услышал когда его главным тренером поставили.Ну что же, удачи тебе, Кике Сетьен!
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 14.01.2020 01:20
    0
    andriychornyy, 14.01.2020 01:12
    Один з кращих сучасних тренерів-тактиків. Чекаємо від Барси чемпіонство і ЛЧ?
    Ну якось ти перегнув, особливо нічого важливого не виграв та не досягнув під час тренерства, плюс вже не молодий та перспективний. Ставив цікаву гру не амбітним командам. Як раз чимось схожий на Вальверде коли його підписували
    Ссылка
    andriychornyy
      andriychornyy, 14.01.2020 01:12
    -2
    Один з кращих сучасних тренерів-тактиків. Чекаємо від Барси чемпіонство і ЛЧ?
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 14.01.2020 01:06
    +1
    Как бы шило на мыло не вышло...
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 14.01.2020 01:34
    +1
    Отличная новость! Особенно, как для болельщика Реала
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 14.01.2020 01:26
    +1
    Вообще первый раз слышу о таком человеке Кике Сетьене, руководство Барсы не берет громких имен в главные тренера в последние годы. О Вальверде кстати тоже впервые услышал когда его главным тренером поставили.Ну что же, удачи тебе, Кике Сетьен!
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 14.01.2020 01:06
    +1
    Как бы шило на мыло не вышло...
    Ссылка
    pas2012
    online
      pas2012, 14.01.2020 01:27
    0
    Першим кого потрібно вже давно відправити це президента Бартоломеу,а потім вже Вальверде.
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 14.01.2020 01:20
    0
    andriychornyy, 14.01.2020 01:12
    Один з кращих сучасних тренерів-тактиків. Чекаємо від Барси чемпіонство і ЛЧ?
    Ну якось ти перегнув, особливо нічого важливого не виграв та не досягнув під час тренерства, плюс вже не молодий та перспективний. Ставив цікаву гру не амбітним командам. Як раз чимось схожий на Вальверде коли його підписували
    Ссылка
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