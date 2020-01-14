ОФИЦИАЛЬНО. Кике Сетьен – главный тренер Барселоны

«Барселона» официально объявила о назначении на должность главного тренера команды Кике Сетьена.
На этом посту специалист заменил Эрнесто Вальверде, которого 13 января отправили в отставку.
61-летний специалист подписал контракт с клубом до лета 2022 года. Официальная презентация Сетьена в качестве тренера «Барселоны» состоится 14 января.
Последним клубом Сетьена был «Бетис», который он покинул в конце прошлого сезона.
Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось договориться с Вальверде о расторжении контракта.
Источник — ФК Барселона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.