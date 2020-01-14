ОФИЦИАЛЬНО. Кике Сетьен – главный тренер Барселоны

«Барселона» официально объявила о назначении на должность главного тренера команды Кике Сетьена.

На этом посту специалист заменил Эрнесто Вальверде, которого 13 января отправили в отставку.

61-летний специалист подписал контракт с клубом до лета 2022 года. Официальная презентация Сетьена в качестве тренера «Барселоны» состоится 14 января.

Последним клубом Сетьена был «Бетис», который он покинул в конце прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось договориться с Вальверде о расторжении контракта.