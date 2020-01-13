Барселона расторгнет контракт с Вальверде

Испанский тренер в ближайшее время покинет пост наставника каталонской команды

  • 13.01.2020 18:44
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Барселона расторгнет контракт с Вальверде
© ФК Барселона. Эрнесто Вальверде

55-летний главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет свой пост в ближайшее время.

Руководство клуба поставило Вальверде в известность, что контракт с ним будет расторгнут. Эрнесто осталось попрощаться с командой и тренерским штабом.

Ранее сообщалось, что преемником Вальверде в «Барселоне» может стать экс-игрок «блаугранас» Хави.

Вальверде возглавляет «Барселону» с мая 2017-го года. После 19-ти сыгранных туров «Барселона» делит с «Реалом» лидерство в чемпионате Испании. Обе команды набрали по 40 очков.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    max.khoduk
      max.khoduk, 13.01.2020 19:21
    -1
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