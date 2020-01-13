Вальверде встретился с Бартомеу, президентом Барселоны

Главный тренер испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде встретился с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.

Тренер по окончании встречи быстро покинул базу. Пока нет информации о решении Совета директоров «Барселоны».

Вальверде близок к отставке. Его может заменить Хави, но тренер «Аль-Садда» готов возглавить «Барселону» только со следующего сезона. Он говорит, что не сможет воплотить свои тренерские идеи, приняв команду прямо по ходу сезона.

В качестве возможных кандидатур называются Маурисио Почеттино, Кике Сетьен, Роберто Мартинес, Тьерри Анри, Габи Милито, Максимилиано Аллегри, Марсело Гальярдо и другие.

Не исключено, что временно, до лета, «Барселону» возглавит наставник молодежки клуба Гарсия Пимьента. А уже в межсезонье на пост коуча придет Хави.