Барселона хочет уволить Вальверде, но не может найти ему преемника

После первого круга Ла Лиги действующий чемпион Испании – «Барселона» – удерживает лидерство в турнирной таблице. Кроме того, «блаугранас» без проблем пробились в весеннюю часть Лиги чемпионов. Следовательно, почитателям «Барсы» можно спокойно ждать второй половины сезона, небезосновательно надеясь, что команда снова выиграет чемпионат, а по возможности – и Лигу чемпионов. Наверное, в любой другой команде так и было бы. Но в «Барселоне» сейчас разброд и шатание. И происходит он, в первую очередь, вокруг имени главного тренера команды – Эрнесто Вальверде.

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Так уж сложилось в последнее время в сине-гранатовом сообществе, что титул чемпиона Испании перестал считаться панацеей от всех бед. Проще говоря, боссам и болельщикам «Барселоны» чемпионского шеврона уже явно маловато. Все, кто тем или иным способом связывают себя с «больше, чем клубом», спит и видят себя с Кубком европейских чемпионов. В прошлом сезоне «Барса» как никогда была вновь близка к завоеванию вожделенного титула, но после эпического поражения на «Энфилде» эти мечты так и остались мечтами. Более того, после исторического влета «Ливеру» кресло под главным тренером команды зашаталось с неимоверной амплитудой. Уж очень много было желающих сделать главным «козлом отпущения» Вальверде. И, наверное, логика в отставке рулевого «Барсы» в летнее межсезонье была более чем железная. Но президент клуба Хосеп Бартомеу по каким-то, известным только ему аргументам, решил дать Эрнесто еще один шанс. И, похоже, босс каталонцев прогадал. Складывается впечатление, что Вальверде, впрочем, как и его подопечные, так и не смогли оклематься от того резонансного поражения в полуфинале ЛЧ.

«Барса» очень натужно входила в нынешний сезон, получив столько же поражений, сколько за весь прошлый. Это можно было объяснить травмой Месси. Однако, и с возвращением в строй Лео игра команды не получила ожидаемой стабильности. Особенно уязвимой команда была в гостях, где очень часто теряла очки, а положительный результат зачастую вырывался на жилах. Разочаровала игра команды и в Эль класико: «Мадрид» с точки зрения тактики оказался на голову выше. Последние по счету матчи – чередование домашних побед с выездными ничьими (дележ очков с «Сосьедадом» и «Эспаньолом»), а в полуфинале Суперкубка Испании – и того хуже (проиграли «Атлетико»). Кроме объективных причин такого шараханья со стороны в сторону – отсутствия баланса между защитой и атакой, необходимость иметь «лишнего» игрока, который бы исполнял всю черновую работу за Лео, старение лидеров команды и подобные казусы, нельзя не отметить и сугубо индивидуальные ошибки Вальверде. Причем ошибки явные, профильные. Главная из них – неумение тренера «Барселоны» вносить коррективы в игру, когда команда вынуждена отыгрываться по ходу поединка, неумение перестраиваться. Со стороны кажется, что Эрнесто просто безучастно созерцает происходящее на поле, не имея ни малейшего понятия и возможности, как все исправить.



Твиттер Барселоны. Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне

Последней каплей, переполнившей и без того полный стакан терпения Бартомеу сотоварищи, стало недавнее поражение «Барсы» «Атлетико». Каталонцы доминировали на протяжении практически всего поединка, но были вынуждены уступить. Прежде всего потому, что Симеоне смог внести коррективы в игру. А вот Вальверде на эти движения своего оппонента отреагировать не смог. По всей видимости, после поражения в Суперкубке страны «Барса» всерьез начала искать нового тренера. Во всяком случае, именно на этом настаивают многочисленные, независящие друг от друга источники, соревнующиеся в своей близости к клубу.

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Итак, что же известно на данный момент? Бартомеу якобы делегировал двух высокопоставленных клубных менеджеров (исполнительного директора и технического секретаря) для переговоров с легендой клуба – Хави, который на данный момент возглавляет катарский «Аль-Садд». Причем, что важно, экс-капитан «Барсы», по задумке переговорщиков, должен был возглавить команду немедленно. План Бартомеу не то, чтобы провалился, но не сработал. Хави, которого ждет финал Кубка Катара, ответил, что именно сейчас не готов срываться с места и лететь в Каталонию. Мол, есть незаконченные дела в Катаре, да и перед Вальверде неудобно. Но вот в будущем, следующим летом – почему бы и нет? Видимо, такой расплывчатый ответ Хави Бартомеу не понравился. Потому что он уж очень хочет поменять коней на переправе. Поэтому босс решил сделать ход конем – с тем же предложением обратился к нынешнему тренеру сборной Нидерландов Куману. Общеизвестно, что и эта бывшая легенда клуба спит и видит себя во главе команды. Но и Рональд ответил приблизительно так, как Хави: сейчас – нет, летом – возможно.

Такой облом, похоже, заметно остудил порыв Бартомеу к резким движениям. Поговаривают, что президент «блаугранас» теперь разрывается между двумя своими взаимоисключающими желаниями: оставить Вальверде до конца сезона или найти команде на это же время тренера с приставкой «в.и.о». Якобы на эту не весьма почетную роль претендуют тренер второй команды «Барселоны» Гарсия Пимьента, тренер «Эстудиантес» Габи Милито и даже экс-наставник «Эспаньола» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, который ранее публично заявлял, что никогда не возглавит «Барсу». Все те же близкие к клубу источники считают, что главным кандидатом на возможную вакансию временщика является Пимьента. По той простой причине, что хорошо знает ситуацию изнутри. И без проблем ближайшим летом при необходимости уступит свое место Хави – именно его считают преемником Вальверде.



ФК Аль-Садд. Хави

А что же сам Вальверде? Говорят, он места себе не находит из-за того, что вся эта возня происходит за его спиной. Якобы у него с Бартомеу неплохие отношения, и Эрнесто не ожидал такой вот «нож в спину». Но от все еще действующего тренера «Барселоны» в данном случае мало что зависит. Если боссы решат его убрать прямо сейчас, сделают это без зазрений совести – уж слишком удобной видится эта кандидатура на роль жертвоприношения. Да, можно согласиться с Гвардиолой, что Вальверде не виноват во всех нынешних бедах «блаугранас», однако можно согласиться и с собственными глазами: профессиональные ошибки Эрнесто уж слишком явные, чтобы на них закрывать глаза.

Как бы ни разрешилась эта ситуация, она вряд ли будет иметь счастливый конец: уж слишком много будет обиженных в случае отставки Вальверде, слишком сильное это будет потрясение для футболистов. Однако, и пускать ситуацию на самотек тоже не комильфо: может быть еще хуже. Какой-то замкнутый круг, право. Но разорвать его можно только летом. После этого сезона, скорее всего, на «Барсу» ожидает настоящая перезагрузка. И новый виток развития.

Но и на «старый» виток тоже будет интересно смотреть, ибо продолжение во всей этой возне непременно последует.

Валерий ВАСИЛЕНКО