Куман не собирается возглавлять Барселону в январе

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отказался возглавить «Барселону» в январе.
Как сообщает AS.com, каталонский клуб предложил специалисту должность тренера. Сам Куман хочет доработать со сборной Нидерландов до Евро-2020.
Ранее сообщалось, что «Барселону» летом может возглавить Хави.
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Источник — As.com
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