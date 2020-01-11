Хави летом возглавит Барселону – СМИ

Вчера сообщалось о том, что руководство «Барселоны» провело переговоры с Хави Эрнандесом по поводу возможного назначения на пост главного тренера команды.

Хави согласился возглавить «Барселону», но только в конце сезона. Поэтому, нынешний сезон с командой доработает Эрнесто Вальверде.

Ожидается, что летом Хави подпишет с «Барселоной» двухлетний контракт.

Хави выступал за «Барселону» в качестве игрока с 1998 по 2015 годы. Он является воспитанником каталонского клуба.

Сейчас 39-летний испанец возглавляет «Аль-Садд».