Хави летом возглавит Барселону – СМИ

Вчера сообщалось о том, что руководство «Барселоны» провело переговоры с Хави Эрнандесом по поводу возможного назначения на пост главного тренера команды.
Хави согласился возглавить «Барселону», но только в конце сезона. Поэтому, нынешний сезон с командой доработает Эрнесто Вальверде.
Ожидается, что летом Хави подпишет с «Барселоной» двухлетний контракт.
Хави выступал за «Барселону» в качестве игрока с 1998 по 2015 годы. Он является воспитанником каталонского клуба.
Сейчас 39-летний испанец возглавляет «Аль-Садд».
Источник — As.com
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