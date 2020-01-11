Хави летом возглавит Барселону – СМИ

В клубе уже нашли замену для Эрнесто Вальверде

  • 11.01.2020 09:31
  • 1084 просмотра
  • 3 комментария
Хави летом возглавит Барселону – СМИ
© instagram.com/xavi

Вчера сообщалось о том, что руководство «Барселоны» провело переговоры с Хави Эрнандесом по поводу возможного назначения на пост главного тренера команды.

Хави согласился возглавить «Барселону», но только в конце сезона. Поэтому, нынешний сезон с командой доработает Эрнесто Вальверде.

Ожидается, что летом Хави подпишет с «Барселоной» двухлетний контракт.

Хави выступал за «Барселону» в качестве игрока с 1998 по 2015 годы. Он является воспитанником каталонского клуба.

Сейчас 39-летний испанец возглавляет «Аль-Садд».

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Источник — As.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 11.01.2020 09:52
    0
    Были динамовские сердца, а теперь будут каталонские)))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.01.2020 09:45
    -2
    Наконец то
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 11.01.2020 09:41
    -1
    Очередное сердце! Пошесть какая то
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 11.01.2020 09:52
    0
    Были динамовские сердца, а теперь будут каталонские)))
    Ссылка
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