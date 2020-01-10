Барселона провела переговоры с Хави

Руководство «Барселоны» в лице генерального директора Оскара Грау и спортивного директора Эрика Абидаля сегодня в Дохе встретились с легендой клуба, Хави Эрнандесом.

39-летний испанец, который сейчас возглавляет «Аль-Садд», рассматривается в качестве возможного нового главного тренера «Барселоны». На встрече Грау и Абидаля с Хави обсуждался именно вопрос его возможного назначения на пост главного тренера «Барселоны».

Хави выступал за «Барселону» в качестве игрока с 1998 по 2015 годы. Он является воспитанником каталонского клуба.

Ранее сообщалось о том, что нынешний главный тренер «Барселоны», Эрнесто Вальверде, не будет уволен после поражения от «Атлетико» Мадрид в Суперкубке Испании.