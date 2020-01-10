Президент Барселоны не уволит Вальверде

Президент каталонской «Барселоны» Жозеп Бартомеу не собирается увольнять главного тренера «блаугранас» Эрнесто Вальверде после поражения команды в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико» (2:3).

Некоторая часть руководства «Барселоны» считает, что поединок против «Атлетико» был одним из лучших в текущем сезоне, несмотря на поражение.

После 19-ти сыгранных туров «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 40 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 49-23.