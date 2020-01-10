Вальверде покинет Барселону по окончании сезона

Каталонский клуб летом получит нового наставника

  • 10.01.2020 19:20
  • 1359 просмотров
  • 1 комментарий
Вальверде покинет Барселону по окончании сезона
© УЕФА. Эрнесто Вальверде
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет каталонский клуб по окончании сезона 2019/20. Об этом сообщил испанский журналист Гонсало Миро.
 
«Вальверде завершит сотрудничество с «Барселоной» в июне. Такое решение было принято им и клубом».
 
Напомним, что Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017-го года. После 19 сыгранных туров «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 40 очков.
 
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(6 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 10.01.2020 20:14
    0
    Это надо было сделать ещё после влета от Ромы в позапрошлой ЛЧ
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 10.01.2020 20:14
    0
    Это надо было сделать ещё после влета от Ромы в позапрошлой ЛЧ
    Ссылка
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