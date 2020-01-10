Вальверде покинет Барселону по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет каталонский клуб по окончании сезона 2019/20. Об этом сообщил испанский журналист Гонсало Миро.

«Вальверде завершит сотрудничество с «Барселоной» в июне. Такое решение было принято им и клубом».

Напомним, что Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017-го года. После 19 сыгранных туров «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 40 очков.