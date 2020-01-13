Барселона не договорилась с Вальверде о расторжении контракта

Сегодня вечером вся футбольная Европа ждала, когда «Барселона» официально объявит об увольнении с поста главного тренера Эрнесто Вальверде.

Однако «Барселоне» не удалось договориться с Вальверде по поводу условий расторжения контракта, срок которого истекает летом текущего года. Поэтому, увольнение испанского специалиста откладывается как минимум до завтра, когда стороны продолжат переговоры.

Ранее «Барселона» уже определилась с кандидатурой нового главного тренера. Им станет экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен.