Барселона не договорилась с Вальверде о расторжении контракта

Сегодня вечером вся футбольная Европа ждала, когда «Барселона» официально объявит об увольнении с поста главного тренера Эрнесто Вальверде.
Однако «Барселоне» не удалось договориться с Вальверде по поводу условий расторжения контракта, срок которого истекает летом текущего года. Поэтому, увольнение испанского специалиста откладывается как минимум до завтра, когда стороны продолжат переговоры.
Ранее «Барселона» уже определилась с кандидатурой нового главного тренера. Им станет экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен.
Источник — RAC1
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