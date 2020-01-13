Барселону возглавит Кике Сетьен

По информации испанских СМИ, уже сегодня «Барселона» официально объявит об увольнении с поста главного тренера Эрнесто Вальверде.

Новым главным тренером «Барселоны» станет Кике Сетьен. Агент 61-летнего специалиста уже находится в Барселоне для того, чтобы оформить сделку.

Кике Сетьен больше всего известен по работе с «Бетисом», откуда он ушел в конце прошлого сезона.

Прошлым летом Сетьен рассматривался в качестве возможной замены Пауло Фонсеки на посту главного тренера «Шахтера».