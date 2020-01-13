Барселону возглавит Кике Сетьен

Эрнесто Вальверде будет отправлен в отставку

  • 13.01.2020 21:27
  • 4363 просмотра
  • 3 комментария
Барселону возглавит Кике Сетьен
© Cuatro. Кике Сетьен

По информации испанских СМИ, уже сегодня «Барселона» официально объявит об увольнении с поста главного тренера Эрнесто Вальверде.

Новым главным тренером «Барселоны» станет Кике Сетьен. Агент 61-летнего специалиста уже находится в Барселоне для того, чтобы оформить сделку.

Кике Сетьен больше всего известен по работе с «Бетисом», откуда он ушел в конце прошлого сезона.

Прошлым летом Сетьен рассматривался в качестве возможной замены Пауло Фонсеки на посту главного тренера «Шахтера».

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Источник — As.com

(19 голосов)

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Комментарии
    remontnik
    online
      remontnik, 13.01.2020 22:13
    -1
    до 1 квітня ніби далеко
    Ссылка
    Dimona
    online
      Dimona, 13.01.2020 21:59
    -5
    Такое
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 13.01.2020 21:53
    -5
    шило на мыло!!
    Ссылка
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