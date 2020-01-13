У Австрии класс игроков выше! Что думают в Австрии про сборную Украины

22 июня команда Франко Фоды встретится со сборной Андрея Шевченко

  • 13.01.2020 16:27
  • 1349 просмотров
  • 1 комментарий
У Австрии класс игроков выше! Что думают в Австрии про сборную Украины
© УАФ. Сборная Украины
Австрийский футбольный союз опубликовал статью о сборной Украины, с которой австрийцам предстоит встретиться на Евро-2020. Предлагаем перевод ключевых моментов интересной публикации.
 
Украина опирается на большой опыт и игроков из двух самых успешных клубов страны. Хотя громкие имена в составе отсутствуют, украинцы вышли в финальный раунд без поражений.
 
Год Евро-2020 начался, подготовка к финальному раунду набирает скорость. Поводов достаточно, чтобы взглянуть на соперников по предварительному раунду для сборной Австрии. В конце группового этапа сборной придется иметь дело с Украиной, которая произвела сенсацию сильной квалификацией. После того, как Украина была определена как соперник Австрии, вряд ли какой-нибудь австрийский фанат действительно знал, как справиться с этим вызовом.
 
22 июня команда Франко Фоды встретится с украинцами. Именно тогда станет ясно, в какую категорию попадает последний противник группового этапа. Никто не будет недооценивать Украину, потому что она прошла непобедимой через квалификацию, и это в группе с действующими чемпионами, Португалией.
 
Впервые Украине удалось напрямую пройти отбор на чемпионат Европы. Они были организаторами Евро в 2012 году, а через 4 года прошли плей-офф, обыграв словенцев. Самая большая звезда украинцев – их тренер. Андрей Шевченко выиграл Лигу чемпионов с «Миланом» в 2003 году и был признан лучшим игроком мира в 2004 году.
 
Неудивительно, что в составе сборной доминируют игроки двух самых успешных клубов страны: донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». В настоящее время самым известным игроком в Украине, несомненно, является Александр Зинченко, который выступает за чемпиона Англии, «Манчестер Сити», но не имеет там постоянного места в составе.
 
Андрей Ярмоленко, бывший товарищ по команде Марко Арнаутовича в «Вест Хэме», является основным игроком и лучшим футболистом в команде Шевченко. После затяжной травмы он медленно возвращается в отличную форму, но не всегда находится в составе «Вест Хэма».
 
Также у Евгения Коноплянки нелегкое время. После разочаровывающего пребывания за границей, в «Севилье» и «Шальке», 30-летний футболист вернулся в свою страну в сентябре и регулярно играет в «Шахтере».
 
Несмотря на то, что сила Украины традиционно заключается в ее компактном и прочном стиле игры, защита не всегда является безошибочной. И еще потому, что в воротах 35-летний Андрей Пятов, который всегда может допустить большую ошибку.
 
Виктор Цыганков надеется на будущее. 22-летний вингер активен в киевском «Динамо» и после Зинченко (30 млн) занимает второе место по рыночной стоимости среди украинцев (с 20 миллионами). У него есть проблема: в сборной у него большая конкуренция с топовым Ярмоленко на его традиционной позиции на правом фланге.
 
«Мы проанализируем Украину в ближайшем будущем», – говорит наставник сборной Австрии Франко Фода, который хорошо знает свои задачи. На первый взгляд, футболисты Австрии имеют более высокий индивидуальный класс, но украинцы показали в квалификации, что они могут опередить любого соперника.
 
Товарищеский матч 2012 года. Австрия – Украина – 3:2.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 13.01.2020 16:48
    0
    У Португалии класс игроков тоже был выше, но мы их обыграли. Если тренер с мозгами, можно со всеми играть и никого не боятся
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 13.01.2020 16:48
    0
    У Португалии класс игроков тоже был выше, но мы их обыграли. Если тренер с мозгами, можно со всеми играть и никого не боятся
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности