У Австрии класс игроков выше! Что думают в Австрии про сборную Украины

Австрийский футбольный союз опубликовал статью о сборной Украины, с которой австрийцам предстоит встретиться на Евро-2020. Предлагаем перевод ключевых моментов интересной публикации.

Украина опирается на большой опыт и игроков из двух самых успешных клубов страны. Хотя громкие имена в составе отсутствуют, украинцы вышли в финальный раунд без поражений.

Год Евро-2020 начался, подготовка к финальному раунду набирает скорость. Поводов достаточно, чтобы взглянуть на соперников по предварительному раунду для сборной Австрии. В конце группового этапа сборной придется иметь дело с Украиной, которая произвела сенсацию сильной квалификацией. После того, как Украина была определена как соперник Австрии, вряд ли какой-нибудь австрийский фанат действительно знал, как справиться с этим вызовом.

22 июня команда Франко Фоды встретится с украинцами. Именно тогда станет ясно, в какую категорию попадает последний противник группового этапа. Никто не будет недооценивать Украину, потому что она прошла непобедимой через квалификацию, и это в группе с действующими чемпионами, Португалией.

Впервые Украине удалось напрямую пройти отбор на чемпионат Европы. Они были организаторами Евро в 2012 году, а через 4 года прошли плей-офф, обыграв словенцев. Самая большая звезда украинцев – их тренер. Андрей Шевченко выиграл Лигу чемпионов с «Миланом» в 2003 году и был признан лучшим игроком мира в 2004 году.

Неудивительно, что в составе сборной доминируют игроки двух самых успешных клубов страны: донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». В настоящее время самым известным игроком в Украине, несомненно, является Александр Зинченко, который выступает за чемпиона Англии, «Манчестер Сити», но не имеет там постоянного места в составе.

Андрей Ярмоленко, бывший товарищ по команде Марко Арнаутовича в «Вест Хэме», является основным игроком и лучшим футболистом в команде Шевченко. После затяжной травмы он медленно возвращается в отличную форму, но не всегда находится в составе «Вест Хэма».

Также у Евгения Коноплянки нелегкое время. После разочаровывающего пребывания за границей, в «Севилье» и «Шальке», 30-летний футболист вернулся в свою страну в сентябре и регулярно играет в «Шахтере».

Несмотря на то, что сила Украины традиционно заключается в ее компактном и прочном стиле игры, защита не всегда является безошибочной. И еще потому, что в воротах 35-летний Андрей Пятов, который всегда может допустить большую ошибку.

Виктор Цыганков надеется на будущее. 22-летний вингер активен в киевском «Динамо» и после Зинченко (30 млн) занимает второе место по рыночной стоимости среди украинцев (с 20 миллионами). У него есть проблема: в сборной у него большая конкуренция с топовым Ярмоленко на его традиционной позиции на правом фланге.

«Мы проанализируем Украину в ближайшем будущем», – говорит наставник сборной Австрии Франко Фода, который хорошо знает свои задачи. На первый взгляд, футболисты Австрии имеют более высокий индивидуальный класс, но украинцы показали в квалификации, что они могут опередить любого соперника.

Товарищеский матч 2012 года. Австрия – Украина – 3:2.