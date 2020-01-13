ФИФА подтвердила, что Динамо заплатило Юности €150 тысяч за Ярмоленко

Палата по разрешению споров ФИФА поставила точку в споре киевского «Динамо» со СДЮШОР «Юность» относительно платежа солидарности за трансфер украинского вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко в «Боруссию» Дортмунд летом 2017-го года.

«Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила правомерность позиции ФК «Динамо» в споре против СДЮШОР «Юность». Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019 года.

Напомним, что в своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в ФК «Боруссия Дортмунд» СДЮШОР «Юность» требовала оплатить 286,500 Евро.

Указанная сумма - это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК «Динамо» и ФК «Боруссия Дортмунд» этот платеж должен был совершить наш клуб. Средства в размере 150,000 Евро ФК «Динамо» оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж.

Пренебрегая интересами спортивной школы и всех детей, которые могли уже давно пользоваться современным оборудованием и инвентарем в отремонтированном учебном заведении, его руководство умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы - 136,500 Евро. Вместо этого от клуба манипулятивно требовали повторной уплаты полного платежа.

При рассмотрении спора Палатой по разрешению споров ФИФА в полном объеме были учтены наши доводы о правомерности уплаты платежа в размере 150,000 Евро и основания, которые сделали невозможным перевод остатка средств от ФК «Динамо».

Также ФК «Динамо» обратил внимание ФИФА на то, что конфликт главным образом возник вследствие путаницы с документами, которые готовились УАФ. Причем следует отметить, что актуализировалось недоразумение в течение длительного времени исключительно с целью дискредитации ФК «Динамо» в медиапространстве.

В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК «Динамо» и приняла решение — обязать ФК «Боруссия Дортмунд» (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР «Юность» 136,500 Евро.

При этом ФК «Динамо» и ФК «Боруссия Дортмунд» договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК «Динамо» их безотлагательно компенсирует ФК «Боруссия Дортмунд».

Таким образом мы довольны тем, что ФИФА наконец поставила точку в этой длительной истории, которой СДЮШОР «Юность» цинично спекулировала в СМИ о якобы непорядочности и недобросовестности выполнения со стороны ФК «Динамо» своих финансовых обязательств по Механизму солидарности ФИФА», — гласит заявление на официальном сайте «Динамо».