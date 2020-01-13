Заря назвала двух потенциальных новичков

В понедельник «Заря» вышла из отпуска и приступила к работе на тренировочной базе в Запорожье. В расположении команды Виктора Скрипника работают два потенциальных новичка. Это латвийский атакующий полузащитник Андрейс Цыганикс и бразильский опорник Каду.

22-летний Цыганикс выступает за сборную Латвии. Интересно, что он является родственником ведущего программы «Профутбол» Игоря Цыганыка. Цыганикс выступал в Германии за «Байер» U-19 и вторую команду «Шальке».

23-летний Каду выступал за бразильские клубы «Санта-Круз», «Парана», «Линенсе». Последней командой был «Санта-Круз» из третьего по силе дивизиона чемпионата Бразилии.

Ранее Виктор Скрипник отметил, что «Заря» просмотрела ряд новичков.