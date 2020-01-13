Заря назвала двух потенциальных новичков

Виктор Скрипник просматривает двух новобранцев

  • 13.01.2020 17:05
  • 4785 просмотров
  • 8 комментариев
Заря назвала двух потенциальных новичков
© Твиттер. Андрейс Цыганикс

В понедельник «Заря» вышла из отпуска и приступила к работе на тренировочной базе в Запорожье. В расположении команды Виктора Скрипника работают два потенциальных новичка. Это латвийский атакующий полузащитник Андрейс Цыганикс и бразильский опорник Каду.

22-летний Цыганикс выступает за сборную Латвии. Интересно, что он является родственником ведущего программы «Профутбол» Игоря Цыганыка. Цыганикс выступал в Германии за «Байер» U-19 и вторую команду «Шальке».

23-летний Каду выступал за бразильские клубы «Санта-Круз», «Парана», «Линенсе». Последней командой был «Санта-Круз» из третьего по силе дивизиона чемпионата Бразилии.

Ранее Виктор Скрипник отметил, что «Заря» просмотрела ряд новичков.

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Источник — ФК Заря

(11 голосов)

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Комментарии
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 13.01.2020 18:04
    0
    axylinam, 13.01.2020 17:19
    В Бразилии сотни охотников за талантами из разных стран просматривают игроков и этого игрока никто не заметил,не думаю,что в Заре работают гении селекции
    Ясно, понятно... пока.
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    dp1
      dp1, 13.01.2020 17:54
    0
    Бородатий капітан на фотці з'їв суддю заживо. Інфа - 380%.
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    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 13.01.2020 17:40
    +2
    зоря - это в общем-то шанс для иностранного любителя или полулюбителя стать профессиональным футболистом...где-то так...
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    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 13.01.2020 17:37
    +2
    ну...Цыганикс...1 гол и 1 пас за 20 матчей в РШФ...стоимость 200 тыс....в апреле 23 года уже...в общем типичный трансфер зори....его скрипник наверное знает...он в Латвии работал...бразилец из нижних бразильских дивизионов..23-24 года....тоже типичный трансфер..ничего нового....если вырастут в цене до 800 тыс - 1 млн. то потом продадут..а нет - то просто так уйдут куда-то снова на любительский или полулюбительский уровень...
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    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 13.01.2020 17:28
    +5
    Если родственник Цыганыка, то нужно брать!
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    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 17:19
    -4
    Dukalis12, 13.01.2020 17:12
    Откуда ты знаешь? Ты их просматривал?
    В Бразилии сотни охотников за талантами из разных стран просматривают игроков и этого игрока никто не заметил,не думаю,что в Заре работают гении селекции
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 13.01.2020 17:12
    +1
    axylinam, 13.01.2020 17:08
    Очень слабенькие новички
    Откуда ты знаешь? Ты их просматривал?
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    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 17:08
    -4
    Очень слабенькие новички
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 13.01.2020 17:28
    +5
    Если родственник Цыганыка, то нужно брать!
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 13.01.2020 17:40
    +2
    зоря - это в общем-то шанс для иностранного любителя или полулюбителя стать профессиональным футболистом...где-то так...
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 13.01.2020 17:37
    +2
    ну...Цыганикс...1 гол и 1 пас за 20 матчей в РШФ...стоимость 200 тыс....в апреле 23 года уже...в общем типичный трансфер зори....его скрипник наверное знает...он в Латвии работал...бразилец из нижних бразильских дивизионов..23-24 года....тоже типичный трансфер..ничего нового....если вырастут в цене до 800 тыс - 1 млн. то потом продадут..а нет - то просто так уйдут куда-то снова на любительский или полулюбительский уровень...
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 13.01.2020 17:12
    +1
    axylinam, 13.01.2020 17:08
    Очень слабенькие новички
    Откуда ты знаешь? Ты их просматривал?
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 13.01.2020 18:04
    0
    axylinam, 13.01.2020 17:19
    В Бразилии сотни охотников за талантами из разных стран просматривают игроков и этого игрока никто не заметил,не думаю,что в Заре работают гении селекции
    Ясно, понятно... пока.
    Ссылка
    dp1
      dp1, 13.01.2020 17:54
    0
    Бородатий капітан на фотці з'їв суддю заживо. Інфа - 380%.
    Ссылка
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