Виктор СКРИПНИК: «Просмотрели целый ряд игроков»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о ближайших планах команды и кадровой ситуации.

- Футбольным людям после отпуска всегда хочется адреналина и новых эмоций. Хочется снова вернуться к футболу, к этой футбольной атмосфере. Есть радость от того, что начинается новый этап.

Сборы – это период, когда нужно поднапрячься, ведь предстоит серьёзная работа. Не всегда приятны тренировки, но это футбольная жизнь и без этого никуда. Надеюсь, ребята это понимают.

- Виктор Анатольевич, только что состоялось первое в этом году собрание. О чём говорили с командой?

- Поздравил всех с прошедшими праздниками, рассказал, что нас ждёт в будущем. Поговорили о целях и задачах.

- На сборы, как мы видим, привлечён ряд игроков дубля.

- Мы не можем не обращать внимание на наш резерв. Это будущее нашей команды. Мы следим за ребятами. Радует, что у нас есть такая молодёжь. Хотим с ними познакомиться поближе.

- Несколько дней назад генеральный директор в интервью приоткрыл карты относительно наших новичков. Насколько скрупулёзен был отбор, ведь мы знаем, что вы тщательно подходите к вопросам выбора футболистов?

- Всегда выбор очень велик и отбор лучших – работа непростая. Действительно, мы кропотливо просмотрели целый ряд игроков, и, надеемся, выбор сделали правильный. Всё равно всё зависит от футболистов. Мы их пригласили, а их задача – себя развить и показать. Доказать, что смогут составить конкуренцию. Надеемся, они нам помогут и выполнят те задачи, которые мы ставим.

- Очертите планы и задачи на запорожский сбор и скажите пару слов о сборе турецком.

- Ничего сверхъестественного не планируем. Сейчас предстоит втягивающий сбор. Посмотрим, что делали ребята в отпуске. Проверим их активность с помощью «Катапульты». Важно, чтобы они вошли в ритм. А уже в Турции будет больше работы с мячами, больше тактики, больше настроения и футбольных дел. Плюс, проведём ряд товарищеских матчей.