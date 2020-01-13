Виктор СКРИПНИК: «Просмотрели целый ряд игроков»

Главный тренер «Зари» – о кадровой ситуации после отпуска

  • 13.01.2020 10:57
  • 2324 просмотра
  • 0 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Просмотрели целый ряд игроков»
© ФК Заря. Виктор Скрипник
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о ближайших планах команды и кадровой ситуации.
 
- Футбольным людям после отпуска всегда хочется адреналина и новых эмоций. Хочется снова вернуться к футболу, к этой футбольной атмосфере. Есть радость от того, что начинается новый этап.
 
Сборы – это период, когда нужно поднапрячься, ведь предстоит серьёзная работа. Не всегда приятны тренировки, но это футбольная жизнь и без этого никуда. Надеюсь, ребята это понимают.
 
- Виктор Анатольевич, только что состоялось первое в этом году собрание. О чём говорили с командой?
- Поздравил всех с прошедшими праздниками, рассказал, что нас ждёт в будущем. Поговорили о целях и задачах.
 
- На сборы, как мы видим, привлечён ряд игроков дубля.
- Мы не можем не обращать внимание на наш резерв. Это будущее нашей команды. Мы следим за ребятами. Радует, что у нас есть такая молодёжь. Хотим с ними познакомиться поближе.
 
- Несколько дней назад генеральный директор в интервью приоткрыл карты относительно наших новичков. Насколько скрупулёзен был отбор, ведь мы знаем, что вы тщательно подходите к вопросам выбора футболистов?
- Всегда выбор очень велик и отбор лучших – работа непростая. Действительно, мы кропотливо просмотрели целый ряд игроков, и, надеемся, выбор сделали правильный. Всё равно всё зависит от футболистов. Мы их пригласили, а их задача – себя развить и показать. Доказать, что смогут составить конкуренцию. Надеемся, они нам помогут и выполнят те задачи, которые мы ставим.
 
- Очертите планы и задачи на запорожский сбор и скажите пару слов о сборе турецком.
- Ничего сверхъестественного не планируем. Сейчас предстоит втягивающий сбор. Посмотрим, что делали ребята в отпуске. Проверим их активность с помощью «Катапульты». Важно, чтобы они вошли в ритм. А уже в Турции будет больше работы с мячами, больше тактики, больше настроения и футбольных дел. Плюс, проведём ряд товарищеских матчей. 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности