Сергей РАФАИЛОВ: «Бесплатных футболистов не бывает»

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о механизме трансферной политики клуба.

«Что такое переход футболиста из одной команды в другую? Это решение целого ряда вопросов. И, в большей степени, их выдвигают футболист и его агент. Потом, в меньшей степени, клуб, где он находится, и мы предъявляем те возможности, которые есть у нас.

Всё должно сойтись. И длительность контракта, и зарплата, и быт, и здоровье футболиста, и наличие игрового времени.

Хочу отметить главное: бесплатных футболистов не бывает. В любом случае мы платим за подготовку футболиста. И, в целом, этот платёж бывает намного серьёзнее даже трансферной стоимости этого игрока. Даже такое бывает. Иногда проще заплатить трансферную стоимость, чем деньги за подготовку. Повторю ещё раз: не бывает бесплатных футболистов. Бывают договорённости, да. Когда, например, клуб заплатит. Или сейчас, или со следующего трансфера.

Мне лично звонят украинские агенты, представители стран ближнего Зарубежья, агенты из Италии, Испании, Бразилии, Португалии. Я открыт для общения. Да, с некоторыми я общаюсь через переводчика.

Есть критерии, которые я обсуждаю с главным тренером относительно того, какой футболист нам нужен. Мы смотрим возраст, антопометрию, и, обязательно, через специальные программы смотрим его игры, количество его матчей. Бывает такое, что футболиста присылают сейчас, он вроде бы и неплохой, но у него последняя официальная игра датирована весной 2018 года.

Подводя итог скажу, когда все договорённости достигнуты, тогда футболист появляется в нашем клубе. Самое важное в том, чтобы этот футболист был нужен тренеру. За период трансферной кампании, поверьте, была рассмотрена не одна сотня футболистов. Футболистов предлагали, как лично мне, так и выходя на клубные ресурсы. Это кропотливая работа. Люди сидят сутками у компьютеров в этот период. Потом отбирают группу футболистов, отдают тренеру, тренер проводит самый жёсткий отбор и на выходе остаются лишь несколько кандидатов.

Хочу сразу опровергнуть все слухи, которые мелькали в прессе в это межсезонье относительно трёх игроков, которыми мы якобы интересовались. Ни одним из трёх игроков мы не интересовались и близко. Агенты, болельщики и журналисты зря потратили время, обсуждая это», - сказал Рафаилов.