Луганская «Заря» хочет подписать 22-летнего вингера софийского ЦСКА Денислава Александрова.
Болгарский клуб с большой долей вероятности откажется от предложения «Зари», так как хочет сохранить перспективного игрока. Кроме «Зари», Александрова пытался подписать «Арис», однако предложение греческого клуба не оправдало ожиданий ЦСКА.
Напомним, в августе 2019 года «Заря» по итогам двух матчей обыграла ЦСКА (1:1, 1:0) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Отметим, что в этом сезоне Денислав провел 27 матчей за ЦСКА, в которых забил три мяча и сделал один ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 35 тысяч евро.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.