Луганская «Заря» хочет подписать 22-летнего вингера софийского ЦСКА Денислава Александрова.

Болгарский клуб с большой долей вероятности откажется от предложения «Зари», так как хочет сохранить перспективного игрока. Кроме «Зари», Александрова пытался подписать «Арис», однако предложение греческого клуба не оправдало ожиданий ЦСКА.

Напомним, в августе 2019 года «Заря» по итогам двух матчей обыграла ЦСКА (1:1, 1:0) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Отметим, что в этом сезоне Денислав провел 27 матчей за ЦСКА, в которых забил три мяча и сделал один ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 35 тысяч евро.