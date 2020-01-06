Заря хочет подписать 22-летнего вингера софийского ЦСКА

Денислав Александров может усилить линию нападения луганчан

  • 06.01.2020 16:32
  • 996 просмотров
  • 1 комментарий
Заря хочет подписать 22-летнего вингера софийского ЦСКА
© sportal.bg. Денислав Александров
Луганская «Заря» хочет подписать 22-летнего вингера софийского ЦСКА Денислава Александрова.
 
Болгарский клуб с большой долей вероятности откажется от предложения «Зари», так как хочет сохранить перспективного игрока. Кроме «Зари», Александрова пытался подписать «Арис», однако предложение греческого клуба не оправдало ожиданий ЦСКА.
 
Напомним, в августе 2019 года «Заря» по итогам двух матчей обыграла ЦСКА (1:1, 1:0) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
 
Отметим, что в этом сезоне Денислав провел 27 матчей за ЦСКА, в которых забил три мяча и сделал один ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 35 тысяч евро.
 
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Комментарии
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 06.01.2020 16:57
    0
    Бажаю Зорі підсилитись!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 06.01.2020 16:57
    0
    Бажаю Зорі підсилитись!
    Ссылка
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